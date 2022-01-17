https://ru.sputnik.md/20220117/kishinev-covid-test-dety-detsad-shkola-48088031.html
В Кишиневе COVID-тест детям смогут сделать прямо в детсаду или в школе
В Кишиневе COVID-тест детям смогут сделать прямо в детсаду или в школе
Администрация столицы заявила, что такая мера будет способствовать раннему выявлению заболевания.
2022-01-17T17:45+0200
2022-01-17T17:45+0200
2022-01-17T17:45+0200
коронавирус
кишинев
школа
дети
вакцинация
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Учитывая значительный рост заболеваемости среди детей, мэрия Кишинева передаст закупленные для учителей экспресс-тесты в образовательные учреждения столицы.Об этом заявил в социальных сетях мэр Кишинева Ион Чебан. По его словам, если у кого-то из детей проявляются симптомы, сходные с симптомами COVID-19, то они должны иметь возможность с согласия родителей пройти тестирование непосредственно в детском саду или школе.По сообщению примэрии столицы, эта мера даст дополнительную защиту, так как COVID-19 на раннем этапе легко спутать с ОРВИ или гриппом, при этом заболевшие дети продолжают ходить в школу, распространяя инфекцию.В понедельник Национальное агентство общественного здоровья объявило, что Кишиневу и Яловенскому району присвоен "красный код" COVID-опасности. На прошлой неделе ни один район или муниципий не были в красной зоне.При этом 29 районов и Приднестровье вошли в "оранжевый код". АТО Гагаузия – под действием "желтого кода", так же как и Бессарабский, Дондюшанский, Фалештский, Ниспоренский и Шолданештский районы. Все остальные – в оранжевой зоне. В зеленой – ни одного.
https://ru.sputnik.md/20220114/vozrastnye-gruppy-koronavirus-omikron-48037861.html
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Александр Исаев
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кишинев, школа, дети, вакцинация
В Кишиневе COVID-тест детям смогут сделать прямо в детсаду или в школе
Администрация столицы заявила, что такая мера будет способствовать раннему выявлению заболевания.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Учитывая значительный рост заболеваемости среди детей, мэрия Кишинева передаст закупленные для учителей экспресс-тесты в образовательные учреждения столицы.
Об этом заявил в социальных сетях мэр Кишинева Ион Чебан. По его словам, если у кого-то из детей проявляются симптомы, сходные с симптомами COVID-19, то они должны иметь возможность с согласия родителей пройти тестирование непосредственно в детском саду или школе.
По сообщению примэрии столицы, эта мера даст дополнительную защиту, так как COVID-19 на раннем этапе легко спутать с ОРВИ или гриппом, при этом заболевшие дети продолжают ходить в школу, распространяя инфекцию.
В понедельник Национальное агентство общественного здоровья объявило, что Кишиневу и Яловенскому району присвоен "красный код" COVID-опасности. На прошлой неделе ни один район или муниципий не были в красной зоне.
При этом 29 районов и Приднестровье вошли в "оранжевый код". АТО Гагаузия – под действием "желтого кода", так же как и Бессарабский, Дондюшанский, Фалештский, Ниспоренский и Шолданештский районы. Все остальные – в оранжевой зоне. В зеленой – ни одного.