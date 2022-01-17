https://ru.sputnik.md/20220117/kishinev-covid-test-dety-detsad-shkola-48088031.html

В Кишиневе COVID-тест детям смогут сделать прямо в детсаду или в школе

В Кишиневе COVID-тест детям смогут сделать прямо в детсаду или в школе

Администрация столицы заявила, что такая мера будет способствовать раннему выявлению заболевания.

2022-01-17T17:45+0200

2022-01-17T17:45+0200

2022-01-17T17:45+0200

коронавирус

кишинев

школа

дети

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44414749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_386dfae677af78282dd36c9657d73b0b.jpg

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Учитывая значительный рост заболеваемости среди детей, мэрия Кишинева передаст закупленные для учителей экспресс-тесты в образовательные учреждения столицы.Об этом заявил в социальных сетях мэр Кишинева Ион Чебан. По его словам, если у кого-то из детей проявляются симптомы, сходные с симптомами COVID-19, то они должны иметь возможность с согласия родителей пройти тестирование непосредственно в детском саду или школе.По сообщению примэрии столицы, эта мера даст дополнительную защиту, так как COVID-19 на раннем этапе легко спутать с ОРВИ или гриппом, при этом заболевшие дети продолжают ходить в школу, распространяя инфекцию.В понедельник Национальное агентство общественного здоровья объявило, что Кишиневу и Яловенскому району присвоен "красный код" COVID-опасности. На прошлой неделе ни один район или муниципий не были в красной зоне.При этом 29 районов и Приднестровье вошли в "оранжевый код". АТО Гагаузия – под действием "желтого кода", так же как и Бессарабский, Дондюшанский, Фалештский, Ниспоренский и Шолданештский районы. Все остальные – в оранжевой зоне. В зеленой – ни одного.

https://ru.sputnik.md/20220114/vozrastnye-gruppy-koronavirus-omikron-48037861.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

кишинев, школа, дети, вакцинация