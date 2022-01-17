https://ru.sputnik.md/20220117/konstantin-botnar-zaochno-arest-30-dney-48088861.html

Константин Ботнарь заочно получил арест на 30 дней

Константин Ботнарь заочно получил арест на 30 дней

Суд заочно выдал мандат на предварительный арест бывшего генсекта Демпартии.

2022-01-17T17:18+0200

2022-01-17T17:18+0200

2022-01-17T17:18+0200

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КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. По запросу обвинителей Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) суд Кишинева сектора Чеканы применил в отношении экс-депутата и бывшего генсекта Демократической партии Константина Ботнаря меру предварительного ареста на 30 дней. Как отметили в прокуратуре, предварительное заключение было назначено в связи с объявлением Ботнаря в международный розыск для экстрадиции властям Кишинева, чтобы продолжить расследование в деле, публично объявленном PCCOCS 19 декабря 2021 года."Это второе слушание по вопросу о выдаче ордера на арест после вызова обвиняемого и ходатайства о переносе слушания на понедельник, 17 января 2022 года", - говорится в сообщении прокуратуры. Напомним, проходящий по одному уголовному делу с бывшим главой ДПМ Владимиром Плахотнюком экс-депутат парламента Константин Ботнарь записал из Лондона видеообращение к прокурорам и потребовал допросить его в Великобритании.Бывший депутат отмечает, что он никогда не скрывался от следствия, а свое уголовное дело называет местью политических оппонентов.

https://ru.sputnik.md/20220116/prokuratura-otvetila-na-obraschenie-botnarya-i-trebuet-ego-aresta-48064429.html

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