https://ru.sputnik.md/20220117/konstantin-botnar-zaochno-arest-30-dney-48088861.html
Константин Ботнарь заочно получил арест на 30 дней
Константин Ботнарь заочно получил арест на 30 дней
Суд заочно выдал мандат на предварительный арест бывшего генсекта Демпартии.
2022-01-17T17:18+0200
2022-01-17T17:18+0200
2022-01-17T17:18+0200
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КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. По запросу обвинителей Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) суд Кишинева сектора Чеканы применил в отношении экс-депутата и бывшего генсекта Демократической партии Константина Ботнаря меру предварительного ареста на 30 дней. Как отметили в прокуратуре, предварительное заключение было назначено в связи с объявлением Ботнаря в международный розыск для экстрадиции властям Кишинева, чтобы продолжить расследование в деле, публично объявленном PCCOCS 19 декабря 2021 года."Это второе слушание по вопросу о выдаче ордера на арест после вызова обвиняемого и ходатайства о переносе слушания на понедельник, 17 января 2022 года", - говорится в сообщении прокуратуры. Напомним, проходящий по одному уголовному делу с бывшим главой ДПМ Владимиром Плахотнюком экс-депутат парламента Константин Ботнарь записал из Лондона видеообращение к прокурорам и потребовал допросить его в Великобритании.Бывший депутат отмечает, что он никогда не скрывался от следствия, а свое уголовное дело называет местью политических оппонентов.
https://ru.sputnik.md/20220116/prokuratura-otvetila-na-obraschenie-botnarya-i-trebuet-ego-aresta-48064429.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, арест
Константин Ботнарь заочно получил арест на 30 дней
Суд заочно выдал мандат на предварительный арест бывшего генсекта Демпартии.
КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. По запросу обвинителей Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) суд Кишинева сектора Чеканы применил в отношении экс-депутата и бывшего генсекта Демократической партии Константина Ботнаря меру предварительного ареста на 30 дней.
Как отметили в прокуратуре, предварительное заключение было назначено в связи с объявлением Ботнаря в международный розыск для экстрадиции властям Кишинева, чтобы продолжить расследование в деле, публично объявленном PCCOCS 19 декабря 2021 года.
"Это второе слушание по вопросу о выдаче ордера на арест после вызова обвиняемого и ходатайства о переносе слушания на понедельник, 17 января 2022 года", - говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, проходящий по одному уголовному делу с бывшим главой ДПМ Владимиром Плахотнюком экс-депутат парламента Константин Ботнарь записал из Лондона видеообращение к прокурорам и потребовал допросить его в Великобритании.
Бывший депутат отмечает, что он никогда не скрывался от следствия, а свое уголовное дело называет местью политических оппонентов.