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Курс валют на вторник: доллар и евро отступают
Курс валют на вторник: доллар и евро отступают
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-01-17T22:04+0200
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 18 января. Доллар, евро и остальные основные валюты подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США незначительно подешевеет и будет стоить 18,0183 лея.Евро станет дешевле почти на 9 банов и закрепится на уровне 20,5679 лея.Что касается остальных валют, то 18 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2353 лея. Стоимость украинской гривны понизится до 0,6392 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,1602 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20220115/eto-izvinite-glupo---kak-vstretili-povyshenie-stavki-po-kreditam-politiki-i-eksperty-48045742.html
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на вторник: доллар и евро отступают

22:04 17.01.2022
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 18 января. Доллар, евро и остальные основные валюты подорожают по отношению к молдавскому лею.
Доллар США незначительно подешевеет и будет стоить 18,0183 лея.
Евро станет дешевле почти на 9 банов и закрепится на уровне 20,5679 лея.
Что касается остальных валют, то 18 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2353 лея. Стоимость украинской гривны понизится до 0,6392 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,1602 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
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