https://ru.sputnik.md/20220117/laboratoriya-ptsr-test-kishinev-48079735.html
Кишинев откроет свою лабораторию ПЦР-тестов на COVID-19
Кишинев откроет свою лабораторию ПЦР-тестов на COVID-19
Местные власти планируют открыть лабораторию ПЦР тестов на коронавирус по низким ценам.
2022-01-17T14:33+0200
2022-01-17T14:33+0200
2022-01-17T14:34+0200
коронавирус
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Лаборатория по проведению анализов на коронавирус методом ПЦР может быть открыта в Кишиневе. Речь идет о муниципальной лаборатории, где люди смогут сделать анализ по низкой цене. Такую информацию сообщил Глава столичного управления здравоохранения Борис Гылкэ на еженедельном заседании муниципальных служб. Мэр Кишинева Ион Чебан дал указания, чтобы были проведены все необходимые подсчеты для открытия пункта сдачи проведения анализов на COVID. Гылкэ добавил, что пациентам, у которых есть симптомы коронавируса рекомендуется сдавать именно ПЦР-тесты, а не проходить экспресс-исследования. По его словам, такие тесты по статистике намного чаще выдают ошибочный результат, будь он негативный или положительный. Он подчеркнул, что на мировом уровне такие тесты используют только когда у человека нет симптомов заболевания.
https://ru.sputnik.md/20220117/moldova-zabolevaemost-covid-kishinev-48078026.html
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в молдове, кишинев, молдова, лаборатория, тест
Кишинев откроет свою лабораторию ПЦР-тестов на COVID-19
14:33 17.01.2022 (обновлено: 14:34 17.01.2022)
Местные власти Кишинева планируют открыть лабораторию для проведения ПЦР-тестов на коронавирус.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Лаборатория по проведению анализов на коронавирус методом ПЦР может быть открыта в Кишиневе. Речь идет о муниципальной лаборатории, где люди смогут сделать анализ по низкой цене.
Такую информацию сообщил Глава столичного управления здравоохранения Борис Гылкэ на еженедельном заседании муниципальных служб.
"Муниципий Кишинев не имеет своей лаборатории для проведения подобных анализов. Надеемся, что в ближайшее время сможем открыть на средства муниципального бюджета лабораторию для проведения ПЦР-тестов", – заявил Гылкэ.
Мэр Кишинева Ион Чебан дал указания, чтобы были проведены все необходимые подсчеты для открытия пункта сдачи проведения анализов на COVID.
"Как и в случае с экспресс-тестами, я уверен, что мы сможем проводить тесты в 30, 20, 10, или пусть даже вдвое дешевле для населения Кишинева и всей страны", – отметил Чебан.
Гылкэ добавил, что пациентам, у которых есть симптомы коронавируса рекомендуется сдавать именно ПЦР-тесты, а не проходить экспресс-исследования. По его словам, такие тесты по статистике намного чаще выдают ошибочный результат, будь он негативный или положительный.
Он подчеркнул, что на мировом уровне такие тесты используют только когда у человека нет симптомов заболевания.