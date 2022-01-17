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Подготовка к Лиге Европы: ФК "Шериф" обзавелся новым полузащитником

Подготовка к Лиге Европы: ФК "Шериф" обзавелся новым полузащитником

Команда из Тирасполя усиляет свои ряды новыми футболистами.

2022-01-17T16:28+0200

2022-01-17T16:28+0200

2022-01-17T16:56+0200

в молдове

спорт

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молдова

тирасполь

фк "шериф"

полузащитник

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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В тираспольский футбольный клуб "Шериф" перешел ганский полузащитник Патрик Кпозо. Об этом сообщили на официальной странице команды в Facebook. Патрик Кпозо родился 15 июля 1997 года в Акре, столице Ганы. В 2015 году перебрался из клуба "Интер Эллайс" в чемпионат Швеции, где стал частью известного ФК "АИК". В скандинавской стране выступал за "Эстерсунд" и ФК "Луля", а также в Норвегии за "Тромсе". Патрик провел пять матчей в квалификации Лиги Европы (четыре в стартовом составе).В 2015 году дебютировал за сборную Ганы до 20 лет в поединке против Мали."Шериф" в еврокубках"Шериф" узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы в понедельник, 13 декабря. Им стал португальский "Брага". В этот турнир тираспольская команда прошла с третьего места группы Лиги чемпионов. Стыковые матчи пройдут 17 и 24 февраля.Тираспольский клуб впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды.Игроки "Шерифа" проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом 1:3.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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