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Подготовка к Лиге Европы: ФК "Шериф" обзавелся новым полузащитником
Подготовка к Лиге Европы: ФК "Шериф" обзавелся новым полузащитником
Команда из Тирасполя усиляет свои ряды новыми футболистами.
2022-01-17T16:28+0200
2022-01-17T16:28+0200
2022-01-17T16:56+0200
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тирасполь
фк "шериф"
полузащитник
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В тираспольский футбольный клуб "Шериф" перешел ганский полузащитник Патрик Кпозо. Об этом сообщили на официальной странице команды в Facebook. Патрик Кпозо родился 15 июля 1997 года в Акре, столице Ганы. В 2015 году перебрался из клуба "Интер Эллайс" в чемпионат Швеции, где стал частью известного ФК "АИК". В скандинавской стране выступал за "Эстерсунд" и ФК "Луля", а также в Норвегии за "Тромсе". Патрик провел пять матчей в квалификации Лиги Европы (четыре в стартовом составе).В 2015 году дебютировал за сборную Ганы до 20 лет в поединке против Мали."Шериф" в еврокубках"Шериф" узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы в понедельник, 13 декабря. Им стал португальский "Брага". В этот турнир тираспольская команда прошла с третьего места группы Лиги чемпионов. Стыковые матчи пройдут 17 и 24 февраля.Тираспольский клуб впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды.Игроки "Шерифа" проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом 1:3.
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в молдове, приднестровье, молдова, тирасполь, фк "шериф", полузащитник
Подготовка к Лиге Европы: ФК "Шериф" обзавелся новым полузащитником
16:28 17.01.2022 (обновлено: 16:56 17.01.2022)
Команда из Тирасполя усиливает свои ряды новыми футболистами.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В тираспольский футбольный клуб "Шериф" перешел ганский полузащитник Патрик Кпозо. Об этом сообщили на официальной странице команды в Facebook.
"Игрок прошел медицинское обследование, после чего руководство клуба и игрок поставили свои подписи под трудовым соглашением", – говорится в сообщении.
Патрик Кпозо родился 15 июля 1997 года в Акре, столице Ганы. В 2015 году перебрался из клуба "Интер Эллайс" в чемпионат Швеции, где стал частью известного ФК "АИК". В скандинавской стране выступал за "Эстерсунд" и ФК "Луля", а также в Норвегии за "Тромсе". Патрик провел пять матчей в квалификации Лиги Европы (четыре в стартовом составе).
В 2015 году дебютировал за сборную Ганы до 20 лет в поединке против Мали.
"Шериф" в еврокубках
"Шериф" узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы в понедельник, 13 декабря. Им стал португальский "Брага". В этот турнир тираспольская команда прошла с третьего места группы Лиги чемпионов. Стыковые матчи пройдут 17 и 24 февраля.
Тираспольский клуб впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды.
Игроки "Шерифа" проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом 1:3.