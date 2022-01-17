https://ru.sputnik.md/20220117/matveychev-mesto-moldovy-s-rossiey-48009480.html

Матвейчев: место Молдовы – с Россией

Матвейчев: место Молдовы – с Россией

Политический аналитик высказался о том, где, по его мнению, нужно искать Молдове "геополитическое убежище" в неспокойном мире.

2022-01-17T08:00+0200

2022-01-17T08:00+0200

2022-01-17T08:00+0200

радио

россия

молдова

прибалтика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0e/48009582_0:42:1532:904_1920x0_80_0_0_b3b0aacef0b2634198ae92926a52139a.jpg

Матвейчев: место Молдовы – с Россией, а Прибалтика через три года будет беднее Узбекистана Матвейчев: место Молдовы – с Россией, а Прибалтика через три года будет беднее Узбекистана

Учитывая непростую и напряженную обстановку в мире, обострившиеся противоречия между Россией и НАТО, небольшим странам нужно сделать выбор – с кем они. Российский политолог Олег Матвейчев считает, что владеет идеальным рецептом для будущего Молдовы.Статус беднейшей страны географической Европы – это расплата за западный выбор, уверен собеседник."Сейчас Молдова является вместе с Украиной самой нищей страной Европы. Вот это и есть эффект от того, как Молдова стремилась на Запад. Если Молдова будет ориентироваться на российский рынок, ориентироваться на Россию – все изменится. Напомню, что Белоруссия и Казахстан, например, которые выбрали интеграцию с Россией, имеют стабильный режим и экономики выше других в СНГ", - заявил Матвейчев.Страны Балтии выбиваются из стройной схемы политолога, но на это у него есть собственное объяснение.Ситуация в экономике Молдовы остается напряженной. В первой половине 2022 года Молдове, несмотря на ожидаемую стабильность национальной валюты, не удастся избежать высокой инфляции и, соответственно, роста цен на потребительские товары. По мнению экономиста Вячеслава Ионицэ, зарплаты в Молдове также продолжат расти и, возможно, окажутся выше прогнозов правительства, однако из-за высокой инфляции их реальный рост будет стремиться к нулю.

россия

молдова

прибалтика

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

россия, молдова, прибалтика, аудио