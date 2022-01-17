https://ru.sputnik.md/20220117/matveychev-mesto-moldovy-s-rossiey-48009480.html
Матвейчев: место Молдовы – с Россией
Матвейчев: место Молдовы – с Россией
Политический аналитик высказался о том, где, по его мнению, нужно искать Молдове "геополитическое убежище" в неспокойном мире.
2022-01-17T08:00+0200
2022-01-17T08:00+0200
2022-01-17T08:00+0200
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Матвейчев: место Молдовы – с Россией, а Прибалтика через три года будет беднее Узбекистана
Матвейчев: место Молдовы – с Россией, а Прибалтика через три года будет беднее Узбекистана
Учитывая непростую и напряженную обстановку в мире, обострившиеся противоречия между Россией и НАТО, небольшим странам нужно сделать выбор – с кем они. Российский политолог Олег Матвейчев считает, что владеет идеальным рецептом для будущего Молдовы.Статус беднейшей страны географической Европы – это расплата за западный выбор, уверен собеседник."Сейчас Молдова является вместе с Украиной самой нищей страной Европы. Вот это и есть эффект от того, как Молдова стремилась на Запад. Если Молдова будет ориентироваться на российский рынок, ориентироваться на Россию – все изменится. Напомню, что Белоруссия и Казахстан, например, которые выбрали интеграцию с Россией, имеют стабильный режим и экономики выше других в СНГ", - заявил Матвейчев.Страны Балтии выбиваются из стройной схемы политолога, но на это у него есть собственное объяснение.Ситуация в экономике Молдовы остается напряженной. В первой половине 2022 года Молдове, несмотря на ожидаемую стабильность национальной валюты, не удастся избежать высокой инфляции и, соответственно, роста цен на потребительские товары. По мнению экономиста Вячеслава Ионицэ, зарплаты в Молдове также продолжат расти и, возможно, окажутся выше прогнозов правительства, однако из-за высокой инфляции их реальный рост будет стремиться к нулю.
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Сергей Цуркану
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россия, молдова, прибалтика, аудио
Матвейчев: место Молдовы – с Россией
Политический аналитик высказался о том, где, по его мнению, нужно искать Молдове "геополитическое убежище" в неспокойном мире.
Учитывая непростую и напряженную обстановку в мире, обострившиеся противоречия между Россией и НАТО, небольшим странам нужно сделать выбор – с кем они. Российский политолог Олег Матвейчев считает, что владеет идеальным рецептом для будущего Молдовы.
"Молдова должна выбирать политику собственных национальных интересов, а определить их легко можно по тому опыту, который был у данной страны на протяжении последнего полувека. В СССР Молдова была второй после Грузии по уровню жизни. Была процветающей республикой", - сказал политолог.
Статус беднейшей страны географической Европы – это расплата за западный выбор, уверен собеседник.
"Сейчас Молдова является вместе с Украиной самой нищей страной Европы. Вот это и есть эффект от того, как Молдова стремилась на Запад. Если Молдова будет ориентироваться на российский рынок, ориентироваться на Россию – все изменится. Напомню, что Белоруссия и Казахстан, например, которые выбрали интеграцию с Россией, имеют стабильный режим и экономики выше других в СНГ", - заявил Матвейчев.
Страны Балтии выбиваются из стройной схемы политолога, но на это у него есть собственное объяснение.
"Из стран Прибалтики сделали витрины, но они пережили депопуляцию, все в долгах, уничтожили свою культуру и промышленность. И в прошлом году закончились их дотации со стороны ЕС, года через три нужно посмотреть на эти страны. Думаю, что они опустятся ниже Казахстана и Узбекистана", - предположил собеседник.
Ситуация в экономике Молдовы остается напряженной. В первой половине 2022 года Молдове, несмотря на ожидаемую стабильность национальной валюты, не удастся избежать высокой инфляции и, соответственно, роста цен на потребительские товары. По мнению экономиста Вячеслава Ионицэ, зарплаты в Молдове также продолжат расти и, возможно, окажутся выше прогнозов правительства, однако из-за высокой инфляции их реальный рост будет стремиться к нулю.