Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220117/mer-stolitsy-prosit-vlasti-ne-perevodit-shkoly-na-onlayn-obuchenie-48095514.html
Мэр столицы просит власти не переводить школы на онлайн-обучение
Мэр столицы просит власти не переводить школы на онлайн-обучение
Ион Чебан считает, что это вредит качеству образования и изматывает детей и их родителей.
2022-01-17T22:39+0200
2022-01-17T22:39+0200
общество
мэрия
школы
заболеваемость
ограничения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415241_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec724f92323a59ffd62f3aca7d884f5b.jpg
КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан обратился к Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) с призывом не переводить школы столицы на дистанционное обучение."Очень надеюсь, что в сложившейся ситуации центральные власти отдадут приоритет эффективному образовательному процессу, и не будут снова пренебрегать детьми в условиях подорожания газа и предложений по экономии тепла в госучреждениях", — написал мэр в социальных сетях.Чебан заявил, что из-за навязанных образовательной системе условий работы "за два года измотаны не только дети, но и их родители".Градоначальник попросил НЧКОЗ обратить внимание на тот факт, что в Кишиневе около 97% преподавательского состава и помощника состава привиты.В понедельник НЧКОЗ объявила в столице "красный код" эпидемической опасности в связи с ростом новых случаев COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20220117/moldova-zabolevaemost-covid-kishinev-48078026.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415241_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d24a86a2351f8152fdc13645bd15f70e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мэрия, школы, заболеваемость, ограничения

Мэр столицы просит власти не переводить школы на онлайн-обучение

22:39 17.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausПервое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Ион Чебан считает, что это вредит качеству образования и изматывает детей и их родителей.
КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан обратился к Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) с призывом не переводить школы столицы на дистанционное обучение.
"Очень надеюсь, что в сложившейся ситуации центральные власти отдадут приоритет эффективному образовательному процессу, и не будут снова пренебрегать детьми в условиях подорожания газа и предложений по экономии тепла в госучреждениях", — написал мэр в социальных сетях.
Чебан заявил, что из-за навязанных образовательной системе условий работы "за два года измотаны не только дети, но и их родители".
Градоначальник попросил НЧКОЗ обратить внимание на тот факт, что в Кишиневе около 97% преподавательского состава и помощника состава привиты.
В понедельник НЧКОЗ объявила в столице "красный код" эпидемической опасности в связи с ростом новых случаев COVID-19.
Activitatea SAMU Botanica - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
Коронавирус
В Молдове резко выросла заболеваемость COVID-19: в Кишиневе – "красный код"
12:32
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:39Мэр столицы просит власти не переводить школы на онлайн-обучение
22:21Самые необычные теплые убежища для бездомных котов в Египте
22:04Курс валют на вторник: доллар и евро отступают
21:35От геноцида до "адских санкций": Запад верен себе
21:08В России отменили законопроект о QR-кодах
20:40Газовый кризис в Молдове: кто виноват
20:14Спыну: ждем от "Газпрома" решение по проблеме с оплатой аванса в январе
19:55В мэрии Кишинева объяснили, куда можно выносить новогодние елки
19:36Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:09В Швеции обнаружена мутация штамма "омикрон"
18:40Moderna готовится выпустить единую вакцину от гриппа и коронавируса
18:13IT-дьявольщина: что испугало прихожан православного храма
17:45В Кишиневе COVID-тест детям смогут сделать прямо в детсаду или в школе
17:18Константин Ботнарь заочно получил арест на 30 дней
16:51Больше всего граждан Молдовы за рубежом находятся в России
16:28Подготовка к Лиге Европы: ФК "Шериф" обзавелся новым полузащитником
16:00"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину
15:32Весенняя сессия парламента Молдовы начнется 1 февраля
15:03Возвращение к Дикому Западу: в США участились случаи ограбления поездов
14:33Кишинев откроет свою лабораторию ПЦР-тестов на COVID-19