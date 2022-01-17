https://ru.sputnik.md/20220117/mer-stolitsy-prosit-vlasti-ne-perevodit-shkoly-na-onlayn-obuchenie-48095514.html

Мэр столицы просит власти не переводить школы на онлайн-обучение

Мэр столицы просит власти не переводить школы на онлайн-обучение

Ион Чебан считает, что это вредит качеству образования и изматывает детей и их родителей.

2022-01-17T22:39+0200

2022-01-17T22:39+0200

2022-01-17T22:39+0200

общество

мэрия

школы

заболеваемость

ограничения

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КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан обратился к Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) с призывом не переводить школы столицы на дистанционное обучение."Очень надеюсь, что в сложившейся ситуации центральные власти отдадут приоритет эффективному образовательному процессу, и не будут снова пренебрегать детьми в условиях подорожания газа и предложений по экономии тепла в госучреждениях", — написал мэр в социальных сетях.Чебан заявил, что из-за навязанных образовательной системе условий работы "за два года измотаны не только дети, но и их родители".Градоначальник попросил НЧКОЗ обратить внимание на тот факт, что в Кишиневе около 97% преподавательского состава и помощника состава привиты.В понедельник НЧКОЗ объявила в столице "красный код" эпидемической опасности в связи с ростом новых случаев COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20220117/moldova-zabolevaemost-covid-kishinev-48078026.html

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мэрия, школы, заболеваемость, ограничения