https://ru.sputnik.md/20220117/merii-kishineva-obyasnili-kuda-mozhno-vynosit-novogodnie-elki-48092058.html

В мэрии Кишинева объяснили, куда можно выносить новогодние елки

В мэрии Кишинева объяснили, куда можно выносить новогодние елки

Использованные хвойные деревья рекомендуется оставлять возле контейнеров.

2022-01-17T19:55+0200

2022-01-17T19:55+0200

2022-01-17T19:55+0200

новости кишинева

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/1f/33099953_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_87e240d47d4c6fb80138fb095d9f2179.jpg

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. В примэрии Кишинева обратились к жителям города с просьбой выносить новогодние елки в специальные места. Как отметили в мэрии, затем праздничные деревья будут собирать на переработку. Так, в период с 17 по 22 января 2022 года использованные елки рекомендуется оставлять на платформах возле мусорных контейнеров, а не бросать внутрь. Чаще всего граждане выносят елки после Крещения Господня, которое отмечают 19 января. В наши дни украшение новогодней елкой - одна из самых любимых традиций, как в городской, так и в сельской местности.

https://ru.sputnik.md/20211225/samye-krasivye-elki-kishinev-47515489.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова