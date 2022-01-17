https://ru.sputnik.md/20220117/merii-kishineva-obyasnili-kuda-mozhno-vynosit-novogodnie-elki-48092058.html
В мэрии Кишинева объяснили, куда можно выносить новогодние елки
В мэрии Кишинева объяснили, куда можно выносить новогодние елки
Использованные хвойные деревья рекомендуется оставлять возле контейнеров.
2022-01-17T19:55+0200
2022-01-17T19:55+0200
2022-01-17T19:55+0200
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КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. В примэрии Кишинева обратились к жителям города с просьбой выносить новогодние елки в специальные места. Как отметили в мэрии, затем праздничные деревья будут собирать на переработку. Так, в период с 17 по 22 января 2022 года использованные елки рекомендуется оставлять на платформах возле мусорных контейнеров, а не бросать внутрь. Чаще всего граждане выносят елки после Крещения Господня, которое отмечают 19 января. В наши дни украшение новогодней елкой - одна из самых любимых традиций, как в городской, так и в сельской местности.
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в молдове, молдова
В мэрии Кишинева объяснили, куда можно выносить новогодние елки
Использованные хвойные деревья рекомендуется оставлять возле мусорных контейнеров.
КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. В примэрии Кишинева обратились к жителям города с просьбой выносить новогодние елки в специальные места.
Как отметили в мэрии, затем праздничные деревья будут собирать на переработку.
Так, в период с 17 по 22 января 2022 года использованные елки рекомендуется оставлять на платформах возле мусорных контейнеров, а не бросать внутрь.
"Затем специализированные службы примэрии соберут эти хвойные деревья и отправят их на платформу на улице Лунка Быкулуй, 24 (возле очистительной станции). Переработанные ели затем будут использоваться как удобрение" - пояснили в примэрии.
Чаще всего граждане выносят елки после Крещения Господня, которое отмечают 19 января. В наши дни украшение новогодней елкой - одна из самых любимых традиций, как в городской, так и в сельской местности.