https://ru.sputnik.md/20220117/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48092980.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-17T19:36+0200

2022-01-17T19:36+0200

2022-01-17T19:37+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0e/46407360_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_69581c24eab1e201667c1116a34eb18d.jpg

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1783 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.В том числе зарегистрировано 20 случаев "импорта" инфекции: пять – из Украины, три - из Франции, Румынии и России, два - из Италии, по одному - из Австрии, Катара, Испании и Турции.За минувшие сутки проведены 8 834 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 390 742.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 120 случаев инфицирования: 25 – у врачей, 58 – у медсестер, 37 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1445 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 126 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 11 человек).В то же время за сутки выздоровели 295 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 367 199.Минздрав сообщает о восьми погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 452.

https://ru.sputnik.md/20220117/moldova-zabolevaemost-covid-kishinev-48078026.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

в молдове, минздрав, статистика