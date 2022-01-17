https://ru.sputnik.md/20220117/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48092980.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-17T19:36+0200
2022-01-17T19:36+0200
2022-01-17T19:37+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1783 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.В том числе зарегистрировано 20 случаев "импорта" инфекции: пять – из Украины, три - из Франции, Румынии и России, два - из Италии, по одному - из Австрии, Катара, Испании и Турции.За минувшие сутки проведены 8 834 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 390 742.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 120 случаев инфицирования: 25 – у врачей, 58 – у медсестер, 37 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1445 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 126 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 11 человек).В то же время за сутки выздоровели 295 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 367 199.Минздрав сообщает о восьми погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 452.
https://ru.sputnik.md/20220117/moldova-zabolevaemost-covid-kishinev-48078026.html
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в молдове, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:36 17.01.2022 (обновлено: 19:37 17.01.2022)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1783 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
В том числе зарегистрировано 20 случаев "импорта" инфекции: пять – из Украины, три - из Франции, Румынии и России, два - из Италии, по одному - из Австрии, Катара, Испании и Турции.
За минувшие сутки проведены 8 834 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 390 742.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 120 случаев инфицирования: 25 – у врачей, 58 – у медсестер, 37 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1445 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 126 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 11 человек).
В то же время за сутки выздоровели 295 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 367 199.
Минздрав сообщает о восьми погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 452.