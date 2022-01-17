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Moderna готовится выпустить единую вакцину от гриппа и коронавируса
Moderna готовится выпустить единую вакцину от гриппа и коронавируса
Moderna готовится выпустить единую вакцину от гриппа и коронавируса к осени 2023 года
2022-01-17T18:40+0200
2022-01-17T18:40+0200
коронавирус
вакцина
грипп
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Компания Moderna работает над созданием единой вакцины от гриппа и коронавируса, которая может поступить в продажу к осени следующего года, передает РИА Новости. Заявление сделал глава Moderna Стефан Бансель.В начале сентября прошлого года Moderna объявила, что разрабатывает препарат, способный защитить одновременно от COVID-19 и сезонного гриппа. Компания уже разработала двухкомпонентную вакцину от COVID-19, которая разрешена к применению на американском рынке и широко экспортируется по всему миру, в том числе и в Молдове.По его словам, вероятно, к этой дате вакцина от гриппа и коронавируса уже будет разрешена в некоторых странах.В Молдову первая партия вакцины Spikevax, которую производит компания Moderna, прибыла 28 ноября 2021 года. Вакцина, производимая фармацевтической компанией Moderna, использует технологию, основанную на матричной РНК. Этот вид вакцины "учит организм" человека вырабатывать необходимые антитела в борьбе с вирусом SARS-CoV-2.В Молдове Spikevax будет вводиться людям старше 18 лет, по схеме двух доз с интервалом в 28 дней.
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вакцина, грипп

Moderna готовится выпустить единую вакцину от гриппа и коронавируса

18:40 17.01.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Разработка препарата ведется с сентября прошлого года.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Компания Moderna работает над созданием единой вакцины от гриппа и коронавируса, которая может поступить в продажу к осени следующего года, передает РИА Новости. Заявление сделал глава Moderna Стефан Бансель.
В начале сентября прошлого года Moderna объявила, что разрабатывает препарат, способный защитить одновременно от COVID-19 и сезонного гриппа. Компания уже разработала двухкомпонентную вакцину от COVID-19, которая разрешена к применению на американском рынке и широко экспортируется по всему миру, в том числе и в Молдове.

"Наилучший сценарий развития событий предполагает осень 2023 года", – сказал Бансель в ходе Всемирного экономического форума, который проходит в онлайн-режиме, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, вероятно, к этой дате вакцина от гриппа и коронавируса уже будет разрешена в некоторых странах.
В Молдову первая партия вакцины Spikevax, которую производит компания Moderna, прибыла 28 ноября 2021 года. Вакцина, производимая фармацевтической компанией Moderna, использует технологию, основанную на матричной РНК. Этот вид вакцины "учит организм" человека вырабатывать необходимые антитела в борьбе с вирусом SARS-CoV-2.
В Молдове Spikevax будет вводиться людям старше 18 лет, по схеме двух доз с интервалом в 28 дней.
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