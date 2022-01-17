https://ru.sputnik.md/20220117/moldova-krizis-kadri-47930728.html

Ионицэ: в Молдове – кризис кадров, люди бегут из страны

Ионицэ: в Молдове – кризис кадров, люди бегут из страны

Эксперт назвал основные причины, по которым трудоспособные граждане покидают Молдову

2022-01-17T09:00+0200

2022-01-17T09:00+0200

2022-01-17T11:01+0200

радио

молдова

кризис

население

кадры

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Ионицэ: в Молдове - кризис кадров, люди бегут из страны Ионицэ: в Молдове - кризис кадров, люди бегут из страны

О том, насколько хорошо жить в Молдове, наглядно свидетельствуют данные о сокращении численности населения республики.Если в качестве отправной точки для расчета взять 1991 год, когда население составляло около 4,5 миллионов человек, то сегодня намного хуже. По оценкам многих специалистов в области демографии, реальное число людей, проживающих в стране, едва ли достигает 2 миллионов 300 тысяч человек.Какие факторы влияют на стремительный и все увеличивающийся отток граждан за границу и к чему приведет нехватка кадров в республике? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.По словам эксперта, миграция населения из страны привела к тому, что четыре сотрудника из реального сектора экономики посредством отчисляемых налогов содержат двух бюджетников и шесть пенсионеров. Ионицэ привел конкретные цифры: в 2021 году из Молдовы за рубеж уехали около 34 тысяч трудоспособных граждан.Ионицэ подчеркнул, что если нынешняя власть не поменяет законодательство и не позволит, чтобы в Молдову приезжали кадры из других стран, республика окончательно остановится в развитии. Это касается даже такого традиционного направления для страны, как строительная отрасль."Есть и огромные проблемы с привлечением в страну иностранного капитала, поскольку всепоглощающая коррупция не внушает доверия инвесторам из-за границы. В таких условиях молдавская примитивная экономика становится вовсе неконкурентоспособной", – уверен собеседник.Экономический эксперт уверен: в таком предсмертном состоянии национальная экономика просто не может удержать трудоспособных квалифицированных специалистов и рабочих в стране, люди уезжают в поисках лучшей доли и вряд ли в ближайшие 10 лет этот процесс можно будет остановить.

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2022

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, кризис, население, кадры, аудио