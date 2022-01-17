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Синоптики предупреждают об усилении ветра в Молдове

Синоптики предупреждают об усилении ветра в Молдове

Молдавские синоптики выступили с предупреждением и объявили о действии "желтого кода" погодной опасности.

2022-01-17T13:19+0200

2022-01-17T13:19+0200

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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "оранжевый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.Предупреждение будет активно с вечера 17 января и 18 января включительно."Оранжевый" код предполагает, что метеорологические условия представляют реальную опасность. "Ожидаются интенсивные опасные явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам", – сказано на сайте Государственной гидрометеорологической службы.Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Молдове до 18 января температура воздуха поднимется от +5 до +8 градусов.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, желтый код, ветер, синоптики