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Синоптики предупреждают об усилении ветра в Молдове
Синоптики предупреждают об усилении ветра в Молдове
Молдавские синоптики выступили с предупреждением и объявили о действии "желтого кода" погодной опасности.
2022-01-17T13:19+0200
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "оранжевый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.Предупреждение будет активно с вечера 17 января и 18 января включительно."Оранжевый" код предполагает, что метеорологические условия представляют реальную опасность. "Ожидаются интенсивные опасные явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам", – сказано на сайте Государственной гидрометеорологической службы.Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Молдове до 18 января температура воздуха поднимется от +5 до +8 градусов.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, желтый код, ветер, синоптики

Синоптики предупреждают об усилении ветра в Молдове

13:19 17.01.2022 (обновлено: 13:43 17.01.2022)
© AP Photo / Dominic LipinskiВетер
Ветер - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Dominic Lipinski
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Юлия Липовая
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Молдавские синоптики выступили с предупреждением и объявили о погодной опасности.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "оранжевый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.
Предупреждение будет активно с вечера 17 января и 18 января включительно.

"В указанный период ожидаются усиления порывов северо-западного ветра 18-23 метров в секунду", – говорится в сообщении метеорологов.

"Оранжевый" код предполагает, что метеорологические условия представляют реальную опасность. "Ожидаются интенсивные опасные явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам", – сказано на сайте Государственной гидрометеорологической службы.
Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Молдове до 18 января температура воздуха поднимется от +5 до +8 градусов.
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