https://ru.sputnik.md/20220117/moldova-zabolevaemost-covid-kishinev-48078026.html
В Молдове резко выросла заболеваемость COVID-19: в Кишиневе – "красный код"
В Молдове резко выросла заболеваемость COVID-19: в Кишиневе – "красный код"
Национальное агентство общественного здоровья обновило цветовые коды эпидопасности по районам.
2022-01-17T12:32+0200
2022-01-17T12:32+0200
2022-01-17T12:49+0200
в молдове
коронавирус
кишинев
молдова
яловенский район
красный код
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Муниципий Кишинев и Яловенский район вошли в "красный код" COVID-опасности. На прошлой неделе ни один район или муниципий не были в красной зоне.Данные предоставило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), которое еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.При этом 29 районов и Приднестровье вошли в "оранжевый код". АТО Гагаузия – под действием "желтого кода", так же как и Бессарабский, Дондюшанский, Фалештский, Ниспоренский и Шолданештский районы. Все остальные – в оранжевой зоне. В зеленой – ни одного. Таким образом, в целом по стране теперь "оранжевый код" со средним уровнем заражаемости 233 случая на 100 тысяч населения.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:Что предусматривает "красный код"Школьники продолжают учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переводят на удаленку.Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых – с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев, Бельцы и АТО Гагаузия.
https://ru.sputnik.md/20220113/kishinev-gotovyatsya-novoy-volne-covid-19-47991396.html
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в молдове, кишинев, молдова, яловенский район, красный код
В Молдове резко выросла заболеваемость COVID-19: в Кишиневе – "красный код"
12:32 17.01.2022 (обновлено: 12:49 17.01.2022)
Национальное агентство общественного здоровья обновило цветовые коды эпидопасности по районам.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Муниципий Кишинев и Яловенский район вошли в "красный код" COVID-опасности. На прошлой неделе ни один район или муниципий не были в красной зоне.
Данные предоставило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), которое еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.
При этом 29 районов и Приднестровье вошли в "оранжевый код". АТО Гагаузия – под действием "желтого кода", так же как и Бессарабский, Дондюшанский, Фалештский, Ниспоренский и Шолданештский районы. Все остальные – в оранжевой зоне. В зеленой – ни одного.
Таким образом, в целом по стране теперь "оранжевый код" со средним уровнем заражаемости 233 случая на 100 тысяч населения.
Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:
"зеленый код" опасности – меньше 50 случаев;
"желтый код" – 50-99 случаев;
"оранжевый код" – 100-249 случаев;
"красный код" – более 250 случаев.
Что предусматривает "красный код"
Школьники продолжают учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переводят на удаленку.
Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.
Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых – с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.
Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.
В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев, Бельцы и АТО Гагаузия.