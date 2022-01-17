https://ru.sputnik.md/20220117/pogodnye-rekordy-moldovy-17-yanvarya-48067531.html
Погодные рекорды Молдовы 17 января
Погодные рекорды Молдовы 17 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
2022-01-17T00:01+0200
2022-01-17T00:01+0200
2022-01-17T00:01+0200
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 17 января был зарегистрирован около 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –24,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 17 января зарегистрировали в 1993 году. Тогда воздух прогрелся до +12 градусов.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 16 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,2 градуса.
https://ru.sputnik.md/20220116/vzryv-tsunami-izverzheniya-podvodnogo-vulkana-tikhom-okeane-48056086.html
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Евгений Чебан
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погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 17 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 17 января был зарегистрирован около 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –24,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 17 января зарегистрировали в 1993 году. Тогда воздух прогрелся до +12 градусов.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 16 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,2 градуса.