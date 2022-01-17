Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220117/propavshaya-bez-vesti-komrat-48076837.html
Пропавшая без вести жительница Комрата погибла
Пропавшая без вести жительница Комрата погибла
В социальных сетях появилось сообщение о том, что поиски жительницы Комрата Стефаниды Бабогло официально прекращены.
2022-01-17T12:23+0200
2022-01-17T14:53+0200
в молдове
молдова
комрат
гагаузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/04/47752829_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_af113b901082804d1e37ff516373c8a9.jpg
КОМРАТ, 17 янв – Sputnik, Максим Топал. В социальных сетях появилось сообщение о том, что поиски жительницы Комрата Стефаниды Бабогло, которая пропала в конце прошлого года, официально были прекращены."Тело тети Стеши нашли вчера. Спасибо всем, кто принимал участие в поисках", – говорится в сообщении на странице в социальной сети, созданной во время поисков.Информацию об обнаружении тела женщины журналистам подтвердили и в полиции."Да, ее нашли, это правда. На ее теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Предварительная причина смерти – переохлаждение", – сказал Sputnik Молдова источник в правоохранительных органах.Тело женщины найдено накануне вечером в овраге в поле на границе сел Бешалма и Томай работниками полиции и местными жителями. В правоохранительных органах отмечают, что проходившие на протяжении трех последних недель поиски женщины затруднил выпавший снег. Стефаниду Бабогло уже опознали ее родственники.Жительница Комрата Стефанида Бабогло ушла из дома 25 декабря и назад уже не вернулась. Ранее сообщалось, что в последний раз женщину видели вблизи села Бешалма Комратского района. К поискам женщины подключились ее родные и знакомые.
https://ru.sputnik.md/20220104/komrat-poiski-propavshey-mestnoy-zhitelnitsy-47757184.html
молдова
комрат
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/04/47752829_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a56a4a151875dd9f36944606a3afd768.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, комрат, гагаузия

Пропавшая без вести жительница Комрата погибла

12:23 17.01.2022 (обновлено: 14:53 17.01.2022)
© Photo : Maxim TopalВ Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы
В Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
© Photo : Maxim Topal
Подписаться на
Более полусотни волонтеров участвовали в поисках женщины, которую последний раз видели в живых 25 декабря прошлого года.
КОМРАТ, 17 янв – Sputnik, Максим Топал. В социальных сетях появилось сообщение о том, что поиски жительницы Комрата Стефаниды Бабогло, которая пропала в конце прошлого года, официально были прекращены.
"Тело тети Стеши нашли вчера. Спасибо всем, кто принимал участие в поисках", – говорится в сообщении на странице в социальной сети, созданной во время поисков.
Информацию об обнаружении тела женщины журналистам подтвердили и в полиции.
"Да, ее нашли, это правда. На ее теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Предварительная причина смерти – переохлаждение", – сказал Sputnik Молдова источник в правоохранительных органах.
Тело женщины найдено накануне вечером в овраге в поле на границе сел Бешалма и Томай работниками полиции и местными жителями. В правоохранительных органах отмечают, что проходившие на протяжении трех последних недель поиски женщины затруднил выпавший снег. Стефаниду Бабогло уже опознали ее родственники.
В Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
Общество
В Комрате добровольцы вышли на поиски пропавшей местной жительницы
4 января, 15:45
Жительница Комрата Стефанида Бабогло ушла из дома 25 декабря и назад уже не вернулась. Ранее сообщалось, что в последний раз женщину видели вблизи села Бешалма Комратского района. К поискам женщины подключились ее родные и знакомые.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:03Назад на Дикий Запад: в США участились случаи ограбления грузовых поездов
14:33Кишинев откроет свою лабораторию ПЦР-тестов на COVID-19
14:01Власти Алма-Аты восстановят почти 250 зданий, пострадавших от беспорядков
13:30"Хватит одного залпа". Россия получит новое оружие против авианосцев
13:19Синоптики предупреждают об усилении ветра в Молдове
13:03В Кишиневе не хватает коек для детей с COVID-19
12:32В Молдове резко выросла заболеваемость COVID-19: в Кишиневе – "красный код"
12:23Пропавшая без вести жительница Комрата погибла
11:54Дизель подорожал до 19 леев: НАРЭ публикует цены
11:28Где в Кишиневе 17 января находятся мобильные пункты вакцинации
11:02Власти и оппозиция предлагают свои методы помощи населению Молдовы
10:29Три возгорания сухой травы в Молдове были поджогами
10:00Албот прошел во второй круг Australian Open
09:31Австралия разрешила въезд в страну привитым "Спутником V"
09:00Ионицэ: в Молдове – кризис кадров, люди бегут из страны
08:47Мир за сутки: блокировка Босфора, снежная буря и живучесть "омикрона"
08:30Шор, Плахотнюк и другие – когда их экстрадируют в Молдову
08:00Матвейчев: место Молдовы – с Россией
07:30Вступили в силу новые правила въезда в Молдову
07:00Самый точный прогноз погоды: снова шквалистый ветер