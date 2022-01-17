https://ru.sputnik.md/20220117/propavshaya-bez-vesti-komrat-48076837.html
Пропавшая без вести жительница Комрата погибла
Пропавшая без вести жительница Комрата погибла
В социальных сетях появилось сообщение о том, что поиски жительницы Комрата Стефаниды Бабогло официально прекращены.
2022-01-17T12:23+0200
2022-01-17T12:23+0200
2022-01-17T14:53+0200
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КОМРАТ, 17 янв – Sputnik, Максим Топал. В социальных сетях появилось сообщение о том, что поиски жительницы Комрата Стефаниды Бабогло, которая пропала в конце прошлого года, официально были прекращены."Тело тети Стеши нашли вчера. Спасибо всем, кто принимал участие в поисках", – говорится в сообщении на странице в социальной сети, созданной во время поисков.Информацию об обнаружении тела женщины журналистам подтвердили и в полиции."Да, ее нашли, это правда. На ее теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Предварительная причина смерти – переохлаждение", – сказал Sputnik Молдова источник в правоохранительных органах.Тело женщины найдено накануне вечером в овраге в поле на границе сел Бешалма и Томай работниками полиции и местными жителями. В правоохранительных органах отмечают, что проходившие на протяжении трех последних недель поиски женщины затруднил выпавший снег. Стефаниду Бабогло уже опознали ее родственники.Жительница Комрата Стефанида Бабогло ушла из дома 25 декабря и назад уже не вернулась. Ранее сообщалось, что в последний раз женщину видели вблизи села Бешалма Комратского района. К поискам женщины подключились ее родные и знакомые.
https://ru.sputnik.md/20220104/komrat-poiski-propavshey-mestnoy-zhitelnitsy-47757184.html
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Пропавшая без вести жительница Комрата погибла
12:23 17.01.2022 (обновлено: 14:53 17.01.2022)
Более полусотни волонтеров участвовали в поисках женщины, которую последний раз видели в живых 25 декабря прошлого года.
КОМРАТ, 17 янв – Sputnik, Максим Топал. В социальных сетях появилось сообщение о том, что поиски жительницы Комрата Стефаниды Бабогло, которая пропала в конце прошлого года, официально были прекращены.
"Тело тети Стеши нашли вчера. Спасибо всем, кто принимал участие в поисках", – говорится в сообщении на странице в социальной сети, созданной во время поисков.
Информацию об обнаружении тела женщины журналистам подтвердили и в полиции.
"Да, ее нашли, это правда. На ее теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Предварительная причина смерти – переохлаждение", – сказал Sputnik Молдова источник в правоохранительных органах.
Тело женщины найдено накануне вечером в овраге в поле на границе сел Бешалма и Томай работниками полиции и местными жителями. В правоохранительных органах отмечают, что проходившие на протяжении трех последних недель поиски женщины затруднил выпавший снег. Стефаниду Бабогло уже опознали ее родственники.
Жительница Комрата Стефанида Бабогло ушла из дома 25 декабря и назад уже не вернулась. Ранее сообщалось, что в последний раз женщину видели вблизи села Бешалма Комратского района. К поискам женщины подключились ее родные и знакомые.