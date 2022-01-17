https://ru.sputnik.md/20220117/rossia-otmena-zakonoproekt-qr-kod-48092609.html

В России отменили законопроект о QR-кодах

В России отменили законопроект о QR-кодах

В России сняли с рассмотрения законопроект о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест

2022-01-17T21:08+0200

2022-01-17T21:08+0200

2022-01-17T21:08+0200

россия

законопроект

отмена

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КИШИНЕВ, 17 янв– Sputnik. Совет Госдумы России единогласно снял с рассмотрения законопроект о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, передает РИА Новости."Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах", - написал спикер палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с Партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах поможет стабилизировать туристическую отрасль и позволит путешественникам ездить по России без ограничений. Согласно изначальной концепции законопроекта, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте. В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

https://ru.sputnik.md/20211018/vodomet-slezotochivyy-gaz-politsiya-italii-antikovidnye-miting-45674772.html

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законопроект, отмена