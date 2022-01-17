https://ru.sputnik.md/20220117/rossiya-novoe-oruzhie-protiv-avianostsev-48079383.html

"Хватит одного залпа". Россия получит новое оружие против авианосцев

"Хватит одного залпа". Россия получит новое оружие против авианосцев

Восемь атомных подводных ракетных крейсеров (АПРК) проекта 949А несут службу на Северном и Тихоокеанском флотах.

2022-01-17T13:30+0200

2022-01-17T13:30+0200

2022-01-17T15:23+0200

россия

подводная лодка

колумнистика

авианосцы

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По информации источника РИА Новости в судостроительной отрасли, они способны взять на борт больше крылатых ракет, чем любой другой корабль ВМФ. А по характеристикам и боевым возможностям вплотную приблизятся к АПЛ последнего, четвертого поколения.Ракетная платформаВосемь атомных подводных ракетных крейсеров (АПРК) проекта 949А несут службу на Северном и Тихоокеанском флотах. Лодки регулярно уходят в длительные патрулирования по Мировому океану, участвуют в учениях. "Антеи", как и бомбардировщики Ту-22М3, – козыри российского флота в противостоянии с авианосными ударными группами. Их единственный недостаток – возраст.Самой молодой лодке К-150 "Томск" в этом году исполняется 26 лет, остальным уже за 30 – многовато для военно-морской техники. Однако Минобороны не спешит списывать "Антеи", хотя строятся АПЛ следующего поколения.Программу модернизации разработали в 2010-х. Первым АПРК обновленного проекта 949АМ станет К-132 "Иркутск" (на службе с 1988-го). Крейсер в ремонте более 13 лет, но к реальной модернизации по ряду причин приступили лишь в 2019-м. Возвращение АПЛ в строй на Тихоокеанский флот ожидается в этом году.В первую очередь "Иркутску" обновят вооружение: вместо тяжелых сверхзвуковых противокорабельных ракет П-700 "Гранит" – более легкие и мощные "Ониксы" и "Калибры". Причем количество увеличат до 72 единиц. Такого арсенала нет ни у одного вымпела ВМФ России. При этом "Антею" даже не пришлось переделывать корпус – модифицировали только пусковые контейнеры.Новая жизнь АПЛОдного неполного залпа такого АПРК хватит для гарантированного уничтожения авианосной группы – системы корабельной ПВО, способной отразить сразу несколько десятков высокоскоростных боеприпасов, не существует. К тому же боевая мощь "Антеев" будет только расти. Совсем скоро на вооружение массово пойдут гиперзвуковые "Цирконы", размещаемые в тех же установках, что и "Калибры". Даже на Западе признают: сбивать новейшие российские ПКР нечем.Боевая информационно-управляющая система (БИУС) "Омнибус-М" упростит и автоматизирует многие процессы. Кроме того, обновится почти вся электронная начинка, на лодку установят современные средства связи и гидроакустический комплекс."Модернизация позволит продлить срок эксплуатации минимум на десять лет и расширить боевые возможности Тихоокеанского флота", – говорил ранее министр обороны Сергей Шойгу.Следом за "Иркутском" на верфи отправится К-442 "Челябинск". Работы продлятся до 2025-го.Атомный охотникПодводные лодки 949А в 1980-1990-х были настоящим прорывом. Это новый этап развития атомных крейсеров, которые, согласно концепции асимметричного ответа, противостояли авианосным ударным соединениям. По сравнению с предшественниками проектов 659 и 675 эти АПЛ меньше "шумели", были более скоростными, располагали втрое большим боезапасом и кардинально улучшенным вооружением.Их основной "аргумент" – 24 сверхзвуковых противокорабельных ракеты "Гранит", которые идут к цели на высотах от 25 метров до 17 километров и разгоняются до двух с половиной чисел Маха. Считается, что всего один боеприпас с 750-килограммовой проникающей боевой частью выведет из строя надводный корабль первого ранга. "Граниты" разместили вне прочного корпуса, в боковых контейнерах, наклоненных вперед на 40 градусов. Кроме того, на каждом корабле — два 650-миллиметровых и четыре 533-миллиметровых торпедных аппарата с 28 торпедами.Главная энергетическая установка – блочная: два ядерных реактора и две паровые турбины общей мощностью 98 тысяч лошадиных сил. Для вспомогательных функций есть пара дизель-генераторов на 8700 лошадиных сил. Дальность плавания не ограничена, автономность – около 120 суток. Экипаж относительно невелик – 107 подводников.Ударный тандемВпрочем, командование флота не делает ставку исключительно на модернизацию. В приоритете – закупка многоцелевых АПРК четвертого поколения 885М "Ясень-М". Сейчас у ВМФ три таких крейсера – К-561 "Казань" и К-573 "Новосибирск", а также головной — К-560 "Северодвинск".У них оптимизированные обводы корпусов, обновленная элементная база радиоэлектронного вооружения, передовые оборудование и материалы. Примечательно, что все компоненты производятся в России. Ранее многое закупали в странах бывшего СССР.Помимо десяти 533-миллиметровых торпедных аппаратов, на "Ясенях" — восемь универсальных вертикальных пусковых установок, в каждой по пять "Калибров". В зависимости от задачи — разных модификаций: противокорабельных, противолодочных или для ударов по наземным целям. Лодка может нести и более мощные П-800 "Оникс" для стрельбы по крупным надводным целям, а также перспективные "Цирконы".Крейсеры нового и предыдущего поколений планируют применять в тесной связке. "Антеи" будут "плавучими арсеналами", а менее заметные "Ясени" станут вести разведку и выдавать целеуказание.

https://ru.sputnik.md/20211225/rossiya-ukreplyaet-mir-47520020.html

https://ru.sputnik.md/20211221/v-sostav-vmf-rossii-voshli-atomnye-podlodki-knyaz-oleg-i-novosibirsk--47418280.html

https://ru.sputnik.md/20210806/naschupali-slaboe-mesto-pentagon-priznal-uyazvimost-svoego-flota-43659418.html

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Андрей Коц https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/12/32948019_0:-1:1280:1280_100x100_80_0_0_fbbace7e2a11d6d2cb2fa8ea34a324bc.jpg

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россия, подводная лодка, колумнистика, авианосцы