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Самый точный прогноз погоды: снова шквалистый ветер
Самый точный прогноз погоды: снова шквалистый ветер
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
2022-01-17T07:00+0200
2022-01-17T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Облачно с прояснениями, к вечеру местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный слабый до умеренного, днем местами порывы.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до –5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 17 января: днем – от +3 до +5, ночью – от -1 до -3 градусов.в последующие дни похолодает. 18 и 19 января днем будет около нуля. В остальные дни температура будет колебаться от +1 до +7, ночью столбик термометра не опустится ниже –5 градусов.Праздники и народные приметы17 января православная церковь отмечает память преподобномученика Зосимы. Будущий святой происходил из Киликии (ныне – историко-географическая область на юго-востоке Малой Азии) и был пустынником – человеком, который отказался от общения с миром и другими людьми.На Руси этот день называли "Зосима", "Зосима-пчельник".На Зосиму полагалось активно бороться с нечистой силой, которая появлялась во время Святок на земле, в частности в этот день изгоняли черта из деревни. К вечеру местные жители надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, взяв с собой кочерги и ухваты. Мужчины затыкали за лыковые пояса сковородки. Селяне зажигали факелы и ходили от двора ко двору и криками пытались вызвать и выгнать нечисть.Когда в очередной раз раздавался крик "Выходи, нечистая сила!", вперед выходил один из мужиков, которого выбирали заранее, тут все кидались на него с поленьями, с кочергами. "Черт" убегал, сбрасывал с себя тулуп, вывернутый наизнанку, и возвращался уже в "человеческом обличье". В этой традиции был элемент и игры, и древних обрядов, поскольку считалось, что таким образом – пусть и опосредованно – действительно можно избавиться от нечистой силы в деревне.
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Евгений Чебан
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: снова шквалистый ветер

07:00 17.01.2022
© AP Photo / Dominic LipinskiВетер
Ветер - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Dominic Lipinski
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Евгений Чебан
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Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Облачно с прояснениями, к вечеру местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный слабый до умеренного, днем местами порывы.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до –5.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 17 января: днем – от +3 до +5, ночью – от -1 до -3 градусов.
в последующие дни похолодает. 18 и 19 января днем будет около нуля. В остальные дни температура будет колебаться от +1 до +7, ночью столбик термометра не опустится ниже –5 градусов.

Праздники и народные приметы

17 января православная церковь отмечает память преподобномученика Зосимы. Будущий святой происходил из Киликии (ныне – историко-географическая область на юго-востоке Малой Азии) и был пустынником – человеком, который отказался от общения с миром и другими людьми.
На Руси этот день называли "Зосима", "Зосима-пчельник".
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября 2021, 07:30
На Зосиму полагалось активно бороться с нечистой силой, которая появлялась во время Святок на земле, в частности в этот день изгоняли черта из деревни. К вечеру местные жители надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, взяв с собой кочерги и ухваты. Мужчины затыкали за лыковые пояса сковородки. Селяне зажигали факелы и ходили от двора ко двору и криками пытались вызвать и выгнать нечисть.
Когда в очередной раз раздавался крик "Выходи, нечистая сила!", вперед выходил один из мужиков, которого выбирали заранее, тут все кидались на него с поленьями, с кочергами. "Черт" убегал, сбрасывал с себя тулуп, вывернутый наизнанку, и возвращался уже в "человеческом обличье". В этой традиции был элемент и игры, и древних обрядов, поскольку считалось, что таким образом – пусть и опосредованно – действительно можно избавиться от нечистой силы в деревне.
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