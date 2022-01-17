https://ru.sputnik.md/20220117/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-snova-shkvalistyy-veter-48066571.html

Самый точный прогноз погоды: снова шквалистый ветер

Самый точный прогноз погоды: снова шквалистый ветер

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

2022-01-17T07:00+0200

2022-01-17T07:00+0200

2022-01-17T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Облачно с прояснениями, к вечеру местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный слабый до умеренного, днем местами порывы.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до –5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 17 января: днем – от +3 до +5, ночью – от -1 до -3 градусов.в последующие дни похолодает. 18 и 19 января днем будет около нуля. В остальные дни температура будет колебаться от +1 до +7, ночью столбик термометра не опустится ниже –5 градусов.Праздники и народные приметы17 января православная церковь отмечает память преподобномученика Зосимы. Будущий святой происходил из Киликии (ныне – историко-географическая область на юго-востоке Малой Азии) и был пустынником – человеком, который отказался от общения с миром и другими людьми.На Руси этот день называли "Зосима", "Зосима-пчельник".На Зосиму полагалось активно бороться с нечистой силой, которая появлялась во время Святок на земле, в частности в этот день изгоняли черта из деревни. К вечеру местные жители надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, взяв с собой кочерги и ухваты. Мужчины затыкали за лыковые пояса сковородки. Селяне зажигали факелы и ходили от двора ко двору и криками пытались вызвать и выгнать нечисть.Когда в очередной раз раздавался крик "Выходи, нечистая сила!", вперед выходил один из мужиков, которого выбирали заранее, тут все кидались на него с поленьями, с кочергами. "Черт" убегал, сбрасывал с себя тулуп, вывернутый наизнанку, и возвращался уже в "человеческом обличье". В этой традиции был элемент и игры, и древних обрядов, поскольку считалось, что таким образом – пусть и опосредованно – действительно можно избавиться от нечистой силы в деревне.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз погоды