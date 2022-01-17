https://ru.sputnik.md/20220117/sandu-pravitelstvo-kompensatsii-gaz-48073213.html

Власти и оппозиция предлагают свои методы помощи населению Молдовы

Власти и оппозиция предлагают свои методы помощи населению Молдовы

Представители власти и оппозиции предлагают новый пакет помощи населению.

2022-01-17T11:02+0200

2022-01-17T11:02+0200

2022-01-17T11:39+0200

общество

в молдове

молдова

майя санду

игорь додон

тариф на газ

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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обратилась к правительству с просьбой повысить компенсации по счетам за газ гражданам в случае, если тариф на голубое топливо в стране будет повышен. Об этом Санду сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, она обсудила большие счета за газ и тепло с коллегами из парламента и правительства. "Мы решили, что необходимы дополнительные меры, чтобы помочь потребителям платить за отопление. Мы попросили правительство в ближайшие дни определить меры по увеличению компенсаций за тепловую энергию и на природный газ в случае повышения тарифа на него", – написала Санду. Ранее пятый президент Молдовы и почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон предложил властям несколько мер для помощи гражданам и предпринимателям в период кризиса. Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа в связи со сложностями в оплате аванса за январь, и "компания совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий".Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке."Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов, или примерно 6 миллиардов леев", – отметил Спыну.Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же.

https://ru.sputnik.md/20220113/cheban-esli-tsena-na-gaz-ne-snizitsya-my-poprosim-povysit-tarif-do-12-15-leev-47993838.html

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в молдове, молдова, майя санду, игорь додон, тариф на газ