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Власти и оппозиция предлагают свои методы помощи населению Молдовы
Власти и оппозиция предлагают свои методы помощи населению Молдовы
Представители власти и оппозиции предлагают новый пакет помощи населению.
2022-01-17T11:02+0200
2022-01-17T11:39+0200
общество
в молдове
молдова
майя санду
игорь додон
тариф на газ
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обратилась к правительству с просьбой повысить компенсации по счетам за газ гражданам в случае, если тариф на голубое топливо в стране будет повышен. Об этом Санду сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, она обсудила большие счета за газ и тепло с коллегами из парламента и правительства. "Мы решили, что необходимы дополнительные меры, чтобы помочь потребителям платить за отопление. Мы попросили правительство в ближайшие дни определить меры по увеличению компенсаций за тепловую энергию и на природный газ в случае повышения тарифа на него", – написала Санду. Ранее пятый президент Молдовы и почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон предложил властям несколько мер для помощи гражданам и предпринимателям в период кризиса. Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа в связи со сложностями в оплате аванса за январь, и "компания совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий".Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке."Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов, или примерно 6 миллиардов леев", – отметил Спыну.Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же.
https://ru.sputnik.md/20220113/cheban-esli-tsena-na-gaz-ne-snizitsya-my-poprosim-povysit-tarif-do-12-15-leev-47993838.html
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в молдове, молдова, майя санду, игорь додон, тариф на газ

Власти и оппозиция предлагают свои методы помощи населению Молдовы

11:02 17.01.2022 (обновлено: 11:39 17.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Санду просит правительство увеличить компенсации, если вырастет тариф на газ, Додон предложил властям пакет мер для помощи гражданам.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обратилась к правительству с просьбой повысить компенсации по счетам за газ гражданам в случае, если тариф на голубое топливо в стране будет повышен. Об этом Санду сообщила на своей странице в Facebook.
По ее словам, она обсудила большие счета за газ и тепло с коллегами из парламента и правительства.
"Мы решили, что необходимы дополнительные меры, чтобы помочь потребителям платить за отопление. Мы попросили правительство в ближайшие дни определить меры по увеличению компенсаций за тепловую энергию и на природный газ в случае повышения тарифа на него", – написала Санду.
Ранее пятый президент Молдовы и почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон предложил властям несколько мер для помощи гражданам и предпринимателям в период кризиса.
1.
Снизить и заморозить уровень тарифов на энергоресурсы на период до 1 апреля 2022 года (до конца отопительного сезона, так как все прогнозы показывают, что весной цены на энергоресурсы пойдут вниз). То есть закрепить законодательно на период с 1 января по 1 апреля тариф на электроэнергию в 1,89 лея и на газ в 5 леев для всех потребителей, а разницу в 8 леев для газа и более 1,5 лея для электроэнергии (с учетом возможного увеличения тарифа в ближайшее время) покрыть за счет государства.
2.
Ужесточить государственный контроль над формированием цен. Увеличить список жизненно важных товарных позиций, которые подпадают под более тщательное государственное регулирование; изучить всю цепочку до формирования конечной цены и вмешаться там, где обнаружены нарушения.
3.
Оказать социальную помощь уязвимым слоям населения. Это пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, некоторые категории бюджетников с маленькими зарплатами. Предлагается выделить этим категориям по 2 тысячи леев единовременной выплаты как социальную помощь со стороны государства.
4.
Принять пакет государственных мер для стимулирования экономики и помощи реальному сектору экономики. В срочном порядке правительство должно разработать и представить общественности детальный и комплексный план мероприятий для помощи реальному сектору экономики, при этом государство должно внести свою лепту в стимулирование экономического роста путем принятия стимулирующих бюджетно-налоговых мер и существенных инфраструктурных инвестиций.
Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа в связи со сложностями в оплате аванса за январь, и "компания совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий".
Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.
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Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке.
"Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов, или примерно 6 миллиардов леев", – отметил Спыну.
Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же.
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