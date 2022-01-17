https://ru.sputnik.md/20220117/shor-plakhotnyuk-ekstraditia-moldova-48062892.html

Шор, Плахотнюк и другие – когда их экстрадируют в Молдову

Шор, Плахотнюк и другие – когда их экстрадируют в Молдову

Будут ли в Молдову экстрадированы олигархи

2022-01-17T08:30+0200

2022-01-17T08:30+0200

2022-01-17T08:30+0200

радио

илан шор

экстрадиция

владимир плахотнюк

олигархи

в молдове

молдова

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Экс-глава ЖДМ Юрий Топалэ, которого задержал Интерпол в Бельгии, обвиняется в злоупотреблении служебным положением в интересах организованной преступной группы и бесхозяйственном управлении предприятием в период 2015-2019 годов. Будет ли он экстрадирован в Молдову? И что ждет "птичек" по крупнее, которых давно в Молдове желают выслушать? Почему Запад столь пассивен в экстрадиции небезызвестных персон? Или дело не в Западе? Быть может, этих людей преследуют по политическим мотивам в Молдове?Обо всем этом расскажут наши собеседники: политолог Анатолий Цэрану и юридический эксперт Павел Мидриган.

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2022

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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