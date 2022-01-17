https://ru.sputnik.md/20220117/shor-plakhotnyuk-ekstraditia-moldova-48062892.html
Шор, Плахотнюк и другие – когда их экстрадируют в Молдову
Шор, Плахотнюк и другие – когда их экстрадируют в Молдову
Будут ли в Молдову экстрадированы олигархи
2022-01-17T08:30+0200
2022-01-17T08:30+0200
2022-01-17T08:30+0200
радио
илан шор
экстрадиция
владимир плахотнюк
олигархи
в молдове
молдова
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Экс-глава ЖДМ Юрий Топалэ, которого задержал Интерпол в Бельгии, обвиняется в злоупотреблении служебным положением в интересах организованной преступной группы и бесхозяйственном управлении предприятием в период 2015-2019 годов. Будет ли он экстрадирован в Молдову? И что ждет "птичек" по крупнее, которых давно в Молдове желают выслушать? Почему Запад столь пассивен в экстрадиции небезызвестных персон? Или дело не в Западе? Быть может, этих людей преследуют по политическим мотивам в Молдове?Обо всем этом расскажут наши собеседники: политолог Анатолий Цэрану и юридический эксперт Павел Мидриган.
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Сергей Цуркану
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
илан шор, экстрадиция, владимир плахотнюк, олигархи, в молдове, молдова, видео
Шор, Плахотнюк и другие – когда их экстрадируют в Молдову
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik`e" разбираемся, чем закончатся громкие процессы против молдавских олигархов.
Экс-глава ЖДМ Юрий Топалэ, которого задержал Интерпол в Бельгии, обвиняется в злоупотреблении служебным положением в интересах организованной преступной группы и бесхозяйственном управлении предприятием в период 2015-2019 годов. Будет ли он экстрадирован в Молдову?
И что ждет "птичек" по крупнее, которых давно в Молдове желают выслушать? Почему Запад столь пассивен в экстрадиции небезызвестных персон? Или дело не в Западе? Быть может, этих людей преследуют по политическим мотивам в Молдове?
Обо всем этом расскажут наши собеседники: политолог Анатолий Цэрану и юридический эксперт Павел Мидриган.