https://ru.sputnik.md/20220117/shvetsia-mutatsiya-shtamm-omikron-48092444.html
В Швеции обнаружена мутация штамма "омикрон"
В Швеции обнаружена мутация штамма "омикрон"
Мутация штамма COVID-19 "омикрон" была обнаружена в Академической лаборатории шведского города Уппсала
2022-01-17T19:09+0200
2022-01-17T19:09+0200
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Мутация штамма COVID-19 "омикрон" была обнаружена в Академической лаборатории шведского города Уппсала, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал SVT Nyheter."У нас должен быть гораздо больший материал, чтобы знать, может ли он конкурировать с предыдущим вариантом (коронавируса)", – цитирует телеканал сотрудника лаборатории Матса Мартинелла.Мутация штамма "омикрон" была задокументирована в пятницу у трех человек. Новый подвариант "омикрона" получил название BA.2.В свою очередь, доцент кафедры микробиологии Академической лаборатории Йохана Леннерстада считает, что пока рано говорить об опасности и степени устойчивости мутации штамма "омикрон".Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20220114/vozrastnye-gruppy-koronavirus-omikron-48037861.html
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швеция, штаммы
В Швеции обнаружена мутация штамма "омикрон"
19:09 17.01.2022 (обновлено: 19:14 17.01.2022)
Ученые дали название новому подварианту "омикрона" – BA.2.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik.
Мутация штамма COVID-19 "омикрон" была обнаружена в Академической лаборатории шведского города Уппсала, передает РИА Новости
со ссылкой на телеканал SVT Nyheter.
"У нас должен быть гораздо больший материал, чтобы знать, может ли он конкурировать с предыдущим вариантом (коронавируса)", – цитирует телеканал сотрудника лаборатории Матса Мартинелла.
Мутация штамма "омикрон" была задокументирована в пятницу у трех человек. Новый подвариант "омикрона" получил название BA.2.
В свою очередь, доцент кафедры микробиологии Академической лаборатории Йохана Леннерстада считает, что пока рано говорить об опасности и степени устойчивости мутации штамма "омикрон".
Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".