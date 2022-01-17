Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220117/shvetsia-mutatsiya-shtamm-omikron-48092444.html
В Швеции обнаружена мутация штамма "омикрон"
В Швеции обнаружена мутация штамма "омикрон"
Мутация штамма COVID-19 "омикрон" была обнаружена в Академической лаборатории шведского города Уппсала
2022-01-17T19:09+0200
2022-01-17T19:14+0200
коронавирус
швеция
штаммы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2961/37/29613712_0:464:2814:2047_1920x0_80_0_0_1f04cb87cf0635405fd86959f697c384.jpg
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Мутация штамма COVID-19 "омикрон" была обнаружена в Академической лаборатории шведского города Уппсала, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал SVT Nyheter."У нас должен быть гораздо больший материал, чтобы знать, может ли он конкурировать с предыдущим вариантом (коронавируса)", – цитирует телеканал сотрудника лаборатории Матса Мартинелла.Мутация штамма "омикрон" была задокументирована в пятницу у трех человек. Новый подвариант "омикрона" получил название BA.2.В свою очередь, доцент кафедры микробиологии Академической лаборатории Йохана Леннерстада считает, что пока рано говорить об опасности и степени устойчивости мутации штамма "омикрон".Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20220114/vozrastnye-gruppy-koronavirus-omikron-48037861.html
швеция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2961/37/29613712_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_58da7c254bc27a7463674c4aa2569213.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
швеция, штаммы

В Швеции обнаружена мутация штамма "омикрон"

19:09 17.01.2022 (обновлено: 19:14 17.01.2022)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Ученые дали название новому подварианту "омикрона" – BA.2.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Мутация штамма COVID-19 "омикрон" была обнаружена в Академической лаборатории шведского города Уппсала, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал SVT Nyheter.
"У нас должен быть гораздо больший материал, чтобы знать, может ли он конкурировать с предыдущим вариантом (коронавируса)", – цитирует телеканал сотрудника лаборатории Матса Мартинелла.
Мутация штамма "омикрон" была задокументирована в пятницу у трех человек. Новый подвариант "омикрона" получил название BA.2.
В свою очередь, доцент кафедры микробиологии Академической лаборатории Йохана Леннерстада считает, что пока рано говорить об опасности и степени устойчивости мутации штамма "омикрон".
Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Масочный режим в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
Коронавирус
Какие возрастные группы могут пострадать из-за штамма коронавируса "омикрон"
14 января, 22:37
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:14Спыну: ждем от "Газпрома" решение по проблеме с оплатой аванса в январе
19:55В мэрии Кишинева объяснили, куда можно выносить новогодние елки
19:36Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:09В Швеции обнаружена мутация штамма "омикрон"
18:40Moderna готовится выпустить единую вакцину от гриппа и коронавируса
18:13IT-дьявольщина: что испугало прихожан православного храма
17:45В Кишиневе COVID-тест детям смогут сделать прямо в детсаду или в школе
17:18Константин Ботнарь заочно получил арест на 30 дней
16:51Больше всего граждан Молдовы за рубежом находятся в России
16:28Подготовка к Лиге Европы: ФК "Шериф" обзавелся новым полузащитником
16:00"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину
15:32Весенняя сессия парламента Молдовы начнется 1 февраля
15:03Возвращение к Дикому Западу: в США участились случаи ограбления поездов
14:33Кишинев откроет свою лабораторию ПЦР-тестов на COVID-19
14:01Власти Алма-Аты восстановят почти 250 зданий, пострадавших от беспорядков
13:30"Хватит одного залпа". Россия получит новое оружие против авианосцев
13:19Синоптики предупреждают об усилении ветра в Молдове
13:03В Кишиневе не хватает коек для детей с COVID-19
12:32В Молдове резко выросла заболеваемость COVID-19: в Кишиневе – "красный код"
12:23Пропавшая без вести жительница Комрата погибла