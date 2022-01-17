https://ru.sputnik.md/20220117/spynu-gazprom-reshenie-oplata-avans-yanvari-48093492.html

Спыну: ждем от "Газпрома" решение по проблеме с оплатой аванса в январе

Спыну: ждем от "Газпрома" решение по проблеме с оплатой аванса в январе

Спыну заявил, что "Газпром" должен предложить решение проблемы, которая возникла с оплатой "Молдовагазом" аванса за потребление газа за январь.

2022-01-17T20:14+0200

2022-01-17T20:14+0200

2022-01-17T20:14+0200

экономика

газпром

молдовагаз

газ

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил в эфире одного из каналов, что "Газпром" должен предложить решение проблемы, которая возникла с оплатой "Молдовагазом" аванса за потребление газа за январь.По словам вице-премьера, для полной оплаты аванса до 20 января, в соответствии с контрактом, "Молдовагазу" не хватает "25-30 миллионов долларов".Спыну считает, что "Газпром" также должен предложить решение проблемы, так как российский концерн является мажоритарным акционером "Молдовагаза"."Газпром" — мажоритарный акционер "Молдовагаза". <...> Вопрос, что делает мажоритарный акционер, чтобы обеспечить поставку предприятием газа для потребителей Республики Молдова?", — сказал вице-премьер.По мнению Спыну, "будет правильно, чтобы "Газпром" вышел с решением. <...> Самое простое — позволить нам оплатить аванс за январь до конца февраля".️Вице-премьер сообщил, что в понедельник обсудил эту тему с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и на заседании Наблюдательного совета "Молдовагаза". Он также заявил, что некоторые положения контракта могут быть пересмотрены, так как у обеих сторон есть замечания к ряду пунктов.Вместе с тем Спыну уверен, что Молдова не останется без газа. "Как я говорил много раз, мы не оставим население без газа. Мы анализируем возможности", — ответил он на вопрос ведущего.На просьбу уточнить, идет ли речь о покупке газа из альтернативных источников, вице-премьер ответил утвердительно. "Да, как в октябре", — сказал он.

https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-otsrochka-miller-avans-47923065.html

https://ru.sputnik.md/20220111/kakova-summa-avansa-moldovagaz-postavschiku-kredit-47925133.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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газпром, молдовагаз, газ, андрей спыну