Назад на Дикий Запад: в США участились случаи ограбления грузовых поездов

Грабежи грузовых поездов снова стали почти привычным явлением в США.
Грабежи грузовых поездов снова стали почти привычным явлением в США.
Объектом массовых краж в США стала железнодорожная компания Union Pacific, которая перевозит посылки, заказанные в интернет-магазинах.
Объектом массовых краж в США стала железнодорожная компания Union Pacific, которая перевозит посылки, заказанные в интернет-магазинах.
Грабежи достигли небывалых масштабов: люди вскрывают контейнеры с посылками прямо на ходу поезда.
Грабежи достигли небывалых масштабов: люди вскрывают контейнеры с посылками прямо на ходу поезда.
Все содержимое контейнеров разворовывается и распаковывается прямо на железнодорожных путях.
Все содержимое контейнеров разворовывается и распаковывается прямо на железнодорожных путях.
Ценные вещи грабители уносят. Упаковку, то, что невозможно унести, либо то, что не представляет для них интерес бросают тут же, прямо на рельсы.
Ценные вещи грабители уносят. Упаковку, то, что невозможно унести, либо то, что не представляет для них интерес бросают тут же, прямо на рельсы.
То, что не смогли унести сами грабители, потом подбирают местные бездомные.
То, что не смогли унести сами грабители, потом подбирают местные бездомные.
Компания Union Pacific привлекла дополнительную охрану для усиления безопасности своих поездов.
Компания Union Pacific привлекла дополнительную охрану для усиления безопасности своих поездов.
Правоохранителям совместно со службой безопасности UP удалось задержать более 100 грабителей.
Правоохранителям совместно со службой безопасности UP удалось задержать более 100 грабителей.
По статистике, в первом квартале 2021 года в округе Лос-Анджелеса ежедневно грабили практически 100 контейнеров с посылками.
По статистике, в первом квартале 2021 года в округе Лос-Анджелеса ежедневно грабили практически 100 контейнеров с посылками.
Работникам железной дороги приходится постоянно чистить пути, ведь оставленный на них мусор может представлять серьезную опасность для поездов и для людей.
Работникам железной дороги приходится постоянно чистить пути, ведь оставленный на них мусор может представлять серьезную опасность для поездов и для людей.
Грабежи поездов в США продолжаются уже более года, но в январе 2022 они приобрели колоссальный масштаб.
Грабежи поездов в США продолжаются уже более года, но в январе 2022 они приобрели колоссальный масштаб.