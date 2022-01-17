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Назад на Дикий Запад: в США участились случаи ограбления грузовых поездов
Назад на Дикий Запад: в США участились случаи ограбления грузовых поездов
Железнодорожники США бьют тревогу: ограбления поездов превращаются в реальную угрозу грузоперевозкам.
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Назад на Дикий Запад: в США участились случаи ограбления грузовых поездов

15:03 17.01.2022 (обновлено: 15:06 17.01.2022)
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Вскрытые посылки и железнодорожные пути, заваленные пустыми коробками. Железнодорожники США бьют тревогу: ограбления поездов превращаются в реальную угрозу грузоперевозкам.
© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Грабежи грузовых поездов снова стали почти привычным явлением в США.

Грабежи грузовых поездов снова стали почти привычным явлением в США. - Sputnik Молдова
1/11
© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Грабежи грузовых поездов снова стали почти привычным явлением в США.

© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Объектом массовых краж в США стала железнодорожная компания Union Pacific, которая перевозит посылки, заказанные в интернет-магазинах.

Объектом массовых краж в США стала железнодорожная компания Union Pacific, которая перевозит посылки, заказанные в интернет-магазинах. - Sputnik Молдова
2/11
© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Объектом массовых краж в США стала железнодорожная компания Union Pacific, которая перевозит посылки, заказанные в интернет-магазинах.

© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Грабежи достигли небывалых масштабов: люди вскрывают контейнеры с посылками прямо на ходу поезда.

Грабежи достигли небывалых масштабов: люди вскрывают контейнеры с посылками прямо на ходу поезда. - Sputnik Молдова
3/11
© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Грабежи достигли небывалых масштабов: люди вскрывают контейнеры с посылками прямо на ходу поезда.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Все содержимое контейнеров разворовывается и распаковывается прямо на железнодорожных путях.

Все содержимое контейнеров разворовывается и распаковывается прямо на железнодорожных путях. - Sputnik Молдова
4/11
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Все содержимое контейнеров разворовывается и распаковывается прямо на железнодорожных путях.

© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Ценные вещи грабители уносят. Упаковку, то, что невозможно унести, либо то, что не представляет для них интерес бросают тут же, прямо на рельсы.

Ценные вещи грабители уносят. Упаковку, то, что невозможно унести, либо то, что не представляет для них интерес бросают тут же, прямо на рельсы. - Sputnik Молдова
5/11
© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Ценные вещи грабители уносят. Упаковку, то, что невозможно унести, либо то, что не представляет для них интерес бросают тут же, прямо на рельсы.

© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

То, что не смогли унести сами грабители, потом подбирают местные бездомные.

То, что не смогли унести сами грабители, потом подбирают местные бездомные. - Sputnik Молдова
6/11
© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

То, что не смогли унести сами грабители, потом подбирают местные бездомные.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Компания Union Pacific привлекла дополнительную охрану для усиления безопасности своих поездов.

Компания Union Pacific привлекла дополнительную охрану для усиления безопасности своих поездов. - Sputnik Молдова
7/11
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Компания Union Pacific привлекла дополнительную охрану для усиления безопасности своих поездов.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Правоохранителям совместно со службой безопасности UP удалось задержать более 100 грабителей.

Правоохранителям совместно со службой безопасности UP удалось задержать более 100 грабителей. - Sputnik Молдова
8/11
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Правоохранителям совместно со службой безопасности UP удалось задержать более 100 грабителей.

© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

По статистике, в первом квартале 2021 года в округе Лос-Анджелеса ежедневно грабили практически 100 контейнеров с посылками.

По статистике, в первом квартале 2021 года в округе Лос-Анджелеса ежедневно грабили практически 100 контейнеров с посылками. - Sputnik Молдова
9/11
© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

По статистике, в первом квартале 2021 года в округе Лос-Анджелеса ежедневно грабили практически 100 контейнеров с посылками.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Работникам железной дороги приходится постоянно чистить пути, ведь оставленный на них мусор может представлять серьезную опасность для поездов и для людей.

Работникам железной дороги приходится постоянно чистить пути, ведь оставленный на них мусор может представлять серьезную опасность для поездов и для людей. - Sputnik Молдова
10/11
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Работникам железной дороги приходится постоянно чистить пути, ведь оставленный на них мусор может представлять серьезную опасность для поездов и для людей.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Грабежи поездов в США продолжаются уже более года, но в январе 2022 они приобрели колоссальный масштаб.

Грабежи поездов в США продолжаются уже более года, но в январе 2022 они приобрели колоссальный масштаб. - Sputnik Молдова
11/11
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Грабежи поездов в США продолжаются уже более года, но в январе 2022 они приобрели колоссальный масштаб.

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