https://ru.sputnik.md/20220117/stolitsa-dety-covid-19-48079124.html

В Кишиневе не хватает коек для детей с COVID-19

В Кишиневе не хватает коек для детей с COVID-19

Мэрия обратится к Минздраву с запросом о госпитализации детей и в другие больницы, кроме столичных.

2022-01-17T13:03+0200

2022-01-17T13:03+0200

2022-01-17T15:03+0200

коронавирус

кишинев

ион чебан

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молдова

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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В Муниципальной клинической детской инфекционной больнице Кишинева все места заняты детьми с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.Детей в эту больницу госпитализируют не только из Кишинева, но и со всей Молдовы. Мэрия уже задействовала дополнительные места для госпитализации детей с COVID-19 в Муниципальной клинической детской больнице имени Валентина Игнатенко. Однако Чебан заявил, что и там, скорее всего, места быстро закончатся.Мэрия обсудит с Минздравом возможность обустройства мест для больных коронавирусом детей в других больницах, сообщил градоначальник.Чебан также отметил, что в Кишиневе создана хорошая инфраструктура для вакцинации, и дети с 12 лет могут привиться вместе со взрослыми во всех 70 прививочных пунктах Кишинева. Учитывая быстрый рост количества новых случаев COVID-19, Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью Кишинева распорядилась подготовить помещения и места в отделении COVID-19 в Moldexpo. Там подготовлена кислородная станция, которую при необходимости можно установить за 48 часов.Чебан напомнил, что Минздрав недавно объявил о закрытии отделений интенсивной терапии на MoldЕxpo.Кроме того, в муниципальных больницах подготовлено 1600 мест для больных COVID-19. Больных будут госпитализировать в больницу Святого Архангела Михаила, больницу Святой Троицы, в Центр на MoldExpo, детскую инфекционную больницу, детскую больницу В. Игнатенко и Муниципальный роддом № 2.

https://ru.sputnik.md/20220117/moldova-zabolevaemost-covid-kishinev-48078026.html

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кишинев, ион чебан, минздрав, больницы, в молдове, молдова