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В Кишиневе не хватает коек для детей с COVID-19
В Кишиневе не хватает коек для детей с COVID-19
Мэрия обратится к Минздраву с запросом о госпитализации детей и в другие больницы, кроме столичных.
2022-01-17T13:03+0200
2022-01-17T15:03+0200
коронавирус
кишинев
ион чебан
минздрав
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В Муниципальной клинической детской инфекционной больнице Кишинева все места заняты детьми с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.Детей в эту больницу госпитализируют не только из Кишинева, но и со всей Молдовы. Мэрия уже задействовала дополнительные места для госпитализации детей с COVID-19 в Муниципальной клинической детской больнице имени Валентина Игнатенко. Однако Чебан заявил, что и там, скорее всего, места быстро закончатся.Мэрия обсудит с Минздравом возможность обустройства мест для больных коронавирусом детей в других больницах, сообщил градоначальник.Чебан также отметил, что в Кишиневе создана хорошая инфраструктура для вакцинации, и дети с 12 лет могут привиться вместе со взрослыми во всех 70 прививочных пунктах Кишинева. Учитывая быстрый рост количества новых случаев COVID-19, Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью Кишинева распорядилась подготовить помещения и места в отделении COVID-19 в Moldexpo. Там подготовлена кислородная станция, которую при необходимости можно установить за 48 часов.Чебан напомнил, что Минздрав недавно объявил о закрытии отделений интенсивной терапии на MoldЕxpo.Кроме того, в муниципальных больницах подготовлено 1600 мест для больных COVID-19. Больных будут госпитализировать в больницу Святого Архангела Михаила, больницу Святой Троицы, в Центр на MoldExpo, детскую инфекционную больницу, детскую больницу В. Игнатенко и Муниципальный роддом № 2.
https://ru.sputnik.md/20220117/moldova-zabolevaemost-covid-kishinev-48078026.html
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кишинев, ион чебан, минздрав, больницы, в молдове, молдова

В Кишиневе не хватает коек для детей с COVID-19

13:03 17.01.2022 (обновлено: 15:03 17.01.2022)
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaБольница
Больница - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Александр Исаев
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Мэрия обратится к Минздраву с запросом о госпитализации детей и в другие больницы, кроме столичных.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В Муниципальной клинической детской инфекционной больнице Кишинева все места заняты детьми с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.
Детей в эту больницу госпитализируют не только из Кишинева, но и со всей Молдовы. Мэрия уже задействовала дополнительные места для госпитализации детей с COVID-19 в Муниципальной клинической детской больнице имени Валентина Игнатенко. Однако Чебан заявил, что и там, скорее всего, места быстро закончатся.
Мэрия обсудит с Минздравом возможность обустройства мест для больных коронавирусом детей в других больницах, сообщил градоначальник.
Чебан также отметил, что в Кишиневе создана хорошая инфраструктура для вакцинации, и дети с 12 лет могут привиться вместе со взрослыми во всех 70 прививочных пунктах Кишинева.
Учитывая быстрый рост количества новых случаев COVID-19, Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью Кишинева распорядилась подготовить помещения и места в отделении COVID-19 в Moldexpo. Там подготовлена кислородная станция, которую при необходимости можно установить за 48 часов.
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Чебан напомнил, что Минздрав недавно объявил о закрытии отделений интенсивной терапии на MoldЕxpo.

"Надеюсь, что они не будут требовать открытия этих отделений в 3 часа ночи, как это было в прошлый раз – когда в машинах скорой помощи были пациенты, а в больницах не было мест. Это безответственное решение – на их совести", – написал Чебан в Telegram.

Кроме того, в муниципальных больницах подготовлено 1600 мест для больных COVID-19. Больных будут госпитализировать в больницу Святого Архангела Михаила, больницу Святой Троицы, в Центр на MoldExpo, детскую инфекционную больницу, детскую больницу В. Игнатенко и Муниципальный роддом № 2.
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