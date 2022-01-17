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Самые необычные теплые убежища для бездомных котов в Египте
Самые необычные теплые убежища для бездомных котов в Египте
Фото: самые необычные пункты "обогрева" для бездомных котов в Египте
2022-01-17T22:21+0200
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фото
фото
египет
бездомные
кот
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С древних времен египтяне почитали кошек, заботились о них и бережно оберегали пушистых питомцев. Благодаря особому отношению к этим животных и сегодня в Египте можно встретить огромное количество беззаботных, красивых и сытых котов, которые вольготно разгуливают по улицам. Даже у бездомных кошек в Египте жизнь не так плоха, как это может показаться. Заботливые горожане сооружают специальные пункты обогрева для бродячих котов и кошек, оставляют для них достаточно корма и воды. Многие подходят к задаче сооружения кошачьего дома креативно, добавляя ярких красок и создавая интересные, привлекательные и, главное, теплые и комфортные, домики. Самые необычные фотографии специальных пунктов для обогрева бездомных котов в Египте - в подборке Sputnik Молдова.
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фото, фото, египет, бездомные, кот

Самые необычные теплые убежища для бездомных котов в Египте

22:21 17.01.2022
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В Египте по-особенному относятся к котам, особое внимание уделяется бездомным Муркам и Барсикам в холодное время года.
С древних времен египтяне почитали кошек, заботились о них и бережно оберегали пушистых питомцев. Благодаря особому отношению к этим животных и сегодня в Египте можно встретить огромное количество беззаботных, красивых и сытых котов, которые вольготно разгуливают по улицам.
Даже у бездомных кошек в Египте жизнь не так плоха, как это может показаться. Заботливые горожане сооружают специальные пункты обогрева для бродячих котов и кошек, оставляют для них достаточно корма и воды. Многие подходят к задаче сооружения кошачьего дома креативно, добавляя ярких красок и создавая интересные, привлекательные и, главное, теплые и комфортные, домики. Самые необычные фотографии специальных пунктов для обогрева бездомных котов в Египте - в подборке Sputnik Молдова.
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Бездомные кошки забираются в мобильные приюты, сделанные из старых шин, в Каире, Египет.

Бездомные кошки забираются в мобильные приюты, сделанные из старых шин, в Каире, Египет. - Sputnik Молдова
1/7
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Бездомные кошки забираются в мобильные приюты, сделанные из старых шин, в Каире, Египет.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Бродячая кошка смотрит на мобильные приюты, сделанные из старых шин.

Бродячая кошка смотрит на мобильные приюты, сделанные из старых шин. - Sputnik Молдова
2/7
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Бродячая кошка смотрит на мобильные приюты, сделанные из старых шин.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Бродячая кошка рядом с мобильным приютом.

Бродячая кошка рядом с мобильным приютом. - Sputnik Молдова
3/7
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Бродячая кошка рядом с мобильным приютом.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Бродячие кошки забираются в мобильный приют.

Бродячие кошки забираются в мобильный приют. - Sputnik Молдова
4/7
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Бродячие кошки забираются в мобильный приют.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Бродячие кошки в Каире, Египет.

Бродячие кошки в Каире, Египет. - Sputnik Молдова
5/7
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Бродячие кошки в Каире, Египет.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Бродячая кошка исследует свой будущий дом, который защитит ее от непогоды.

Бродячая кошка исследует свой будущий дом, который защитит ее от непогоды. - Sputnik Молдова
6/7
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Бродячая кошка исследует свой будущий дом, который защитит ее от непогоды.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Ибрагим Абугенди кладет еду для бездомных кошек.

Ибрагим Абугенди кладет еду для бездомных кошек. - Sputnik Молдова
7/7
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Ибрагим Абугенди кладет еду для бездомных кошек.

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