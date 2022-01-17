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Самые необычные теплые убежища для бездомных котов в Египте
В Египте по-особенному относятся к котам, особое внимание уделяется бездомным Муркам и Барсикам в холодное время года.
С древних времен египтяне почитали кошек, заботились о них и бережно оберегали пушистых питомцев. Благодаря особому отношению к этим животных и сегодня в Египте можно встретить огромное количество беззаботных, красивых и сытых котов, которые вольготно разгуливают по улицам.
Даже у бездомных кошек в Египте жизнь не так плоха, как это может показаться. Заботливые горожане сооружают специальные пункты обогрева для бродячих котов и кошек, оставляют для них достаточно корма и воды. Многие подходят к задаче сооружения кошачьего дома креативно, добавляя ярких красок и создавая интересные, привлекательные и, главное, теплые и комфортные, домики. Самые необычные фотографии специальных пунктов для обогрева бездомных котов в Египте - в подборке Sputnik Молдова.
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
Бездомные кошки забираются в мобильные приюты, сделанные из старых шин, в Каире, Египет.
Бездомные кошки забираются в мобильные приюты, сделанные из старых шин, в Каире, Египет.
Бродячая кошка смотрит на мобильные приюты, сделанные из старых шин.
Бродячая кошка рядом с мобильным приютом.
Бродячие кошки забираются в мобильный приют.
Бродячие кошки в Каире, Египет.
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
Бродячая кошка исследует свой будущий дом, который защитит ее от непогоды.
Бродячая кошка исследует свой будущий дом, который защитит ее от непогоды.
Ибрагим Абугенди кладет еду для бездомных кошек.