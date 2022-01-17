https://ru.sputnik.md/20220117/teplo-ubejisce-bezdomnii-kot-egipet-48074122.html

Самые необычные теплые убежища для бездомных котов в Египте

Самые необычные теплые убежища для бездомных котов в Египте

Фото: самые необычные пункты "обогрева" для бездомных котов в Египте

2022-01-17T22:21+0200

2022-01-17T22:21+0200

2022-01-17T22:21+0200

фото

фото

египет

бездомные

кот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/11/48074129_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_ab6dddcb653e09aee0cd7f140c7d51c3.jpg

С древних времен египтяне почитали кошек, заботились о них и бережно оберегали пушистых питомцев. Благодаря особому отношению к этим животных и сегодня в Египте можно встретить огромное количество беззаботных, красивых и сытых котов, которые вольготно разгуливают по улицам. Даже у бездомных кошек в Египте жизнь не так плоха, как это может показаться. Заботливые горожане сооружают специальные пункты обогрева для бродячих котов и кошек, оставляют для них достаточно корма и воды. Многие подходят к задаче сооружения кошачьего дома креативно, добавляя ярких красок и создавая интересные, привлекательные и, главное, теплые и комфортные, домики. Самые необычные фотографии специальных пунктов для обогрева бездомных котов в Египте - в подборке Sputnik Молдова.

египет

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, фото, египет, бездомные, кот