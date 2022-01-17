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https://ru.sputnik.md/20220117/vesennyaya-sessiya-parlament-moldova-48085103.html
Весенняя сессия парламента Молдовы начнется 1 февраля
Весенняя сессия парламента Молдовы начнется 1 февраля
До первого заседания Постоянное бюро должно утвердить повестку дня.
2022-01-17T15:32+0200
2022-01-17T15:48+0200
общество
в молдове
молдова
парламент
весенне-летняя сессия
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Спикер парламента Игорь Гросу в понедельник подписал постановление о созыве очередной весенней сессии парламента, которая начнется первого февраля 2022 года, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Согласно регламенту, созыв парламента на пленарное заседание состоится по предложению постоянного бюро после подготовки проекта повестки дня.Депутаты парламента XI созыва уже возобновили свою деятельность после зимних каникул. На первом этапе народные избранники будут работать в постоянных комиссиях и парламентских фракциях. Депутаты рассмотрят целый ряд важных вопросов на платформе комиссий, заседания которых начнутся на этой неделе. Несколько комиссий также проведут общественные консультации по законопроектам.Согласно регламенту парламента, высший законодательный орган созывается на две очередные сессии в течение года.Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.Парламент XI созыва собрался на первое учредительное заседание 26 июля 2021 года после досрочных выборов в законодательный орган страны, которые прошли 11 июля.Осенне-зимняя сессия парламента началась 1 сентября.
https://ru.sputnik.md/20211224/parlament-zakryli-osenne-zimnyuyu-sessiyu-47507356.html
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в молдове, молдова, парламент, весенне-летняя сессия

Весенняя сессия парламента Молдовы начнется 1 февраля

15:32 17.01.2022 (обновлено: 15:48 17.01.2022)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы
Заседание парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
До начала первого заседания парламента Молдовы постоянное бюро должно утвердить повестку дня.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Спикер парламента Игорь Гросу в понедельник подписал постановление о созыве очередной весенней сессии парламента, которая начнется первого февраля 2022 года, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Согласно регламенту, созыв парламента на пленарное заседание состоится по предложению постоянного бюро после подготовки проекта повестки дня.
Депутаты парламента XI созыва уже возобновили свою деятельность после зимних каникул.
На первом этапе народные избранники будут работать в постоянных комиссиях и парламентских фракциях.
Депутаты рассмотрят целый ряд важных вопросов на платформе комиссий, заседания которых начнутся на этой неделе. Несколько комиссий также проведут общественные консультации по законопроектам.
Заседание парламента Молдовы 21 октября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
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В парламенте закрыли осенне-зимнюю сессию
24 декабря 2021, 17:18
Согласно регламенту парламента, высший законодательный орган созывается на две очередные сессии в течение года.
Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.
Парламент XI созыва собрался на первое учредительное заседание 26 июля 2021 года после досрочных выборов в законодательный орган страны, которые прошли 11 июля.
Осенне-зимняя сессия парламента началась 1 сентября.
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