https://ru.sputnik.md/20220117/vozgoraniya-moldova-podzhogi-48072259.html
Три возгорания сухой травы в Молдове были поджогами
Три возгорания сухой травы в Молдове были поджогами
Спасатели призвали граждан не поджигать сухую траву.
2022-01-17T10:29+0200
2022-01-17T10:29+0200
2022-01-17T11:04+0200
в молдове
общество
молдова
пожар
сухая растительность
сухая трава
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В трех случаях возгорания сухой растительности в Молдове нашли подозреваемых в поджоге. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.Как отметили в ведомстве, за последние 48 часов произошло три пожара, причиной которых, вероятно, был намеренный поджог. Первый случай произошел 15 января близ города Калараш. Звонок в службу 112 о возгорании поступил в обед. По предварительной информации, несколько поджигающих сухую растительность людей были замечены жителями населенного пункта, пламя распространялось очень быстро. На место выехал экипаж спасателей, которые потушили четыре гектара сухой травы. Случай изучают правоохранительные органы. Другие два похожих случая были зафиксированы в селе Кукоара Кагульского района, а также возле трассы R1 Калараш–Унгены."В обоих случаях возгорание было не случайным, а поджогом, произведенным с целью уничтожить сухую растительность. Полиция изучает эти случаи", – отметили в ГИЧС. В связи с этим спасатели напомнили, что возгорания сухой растительности могут привести к серьезным пожарам.
https://ru.sputnik.md/20220115/pozhar-vozle-aeroporta-plamya-okhvatilo-neskolko-gektarov-48049981.html
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в молдове, молдова, пожар, сухая растительность, сухая трава
Три возгорания сухой травы в Молдове были поджогами
10:29 17.01.2022 (обновлено: 11:04 17.01.2022)
Спасатели призвали граждан соблюдать осторожность и не поджигать сухую траву.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В трех случаях возгорания сухой растительности в Молдове нашли подозреваемых в поджоге. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ведомстве, за последние 48 часов произошло три пожара, причиной которых, вероятно, был намеренный поджог.
Первый случай произошел 15 января близ города Калараш. Звонок в службу 112 о возгорании поступил в обед. По предварительной информации, несколько поджигающих сухую растительность людей были замечены жителями населенного пункта, пламя распространялось очень быстро.
На место выехал экипаж спасателей, которые потушили четыре гектара сухой травы. Случай изучают правоохранительные органы.
Другие два похожих случая были зафиксированы в селе Кукоара Кагульского района, а также возле трассы R1 Калараш–Унгены.
"В обоих случаях возгорание было не случайным, а поджогом, произведенным с целью уничтожить сухую растительность. Полиция изучает эти случаи", – отметили в ГИЧС.
В связи с этим спасатели напомнили, что возгорания сухой растительности могут привести к серьезным пожарам.