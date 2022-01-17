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Вступили в силу новые правила въезда в Молдову
Вступили в силу новые правила въезда в Молдову
Новые правила ввели в связи с продлением чрезвычайного положения в сфере здравоохранения и ухудшения эпидемиологической ситуации.
2022-01-17T07:30+0200
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КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. В Молдове вступили в силу новые ограничения на въезд в страну. Так, начиная с 17 января въезд в Молдову будет возможен при предоставлении одного из приведенных ниже документов, вне зависимости от страны, из которой прибывает человек.На въезде нужно предоставить один из документов:В случае непредоставления одного из этих документов прибывшим будет необходимо уйти на карантин на 14 дней.
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Евгений Чебан
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Вступили в силу новые правила въезда в Молдову

07:30 17.01.2022
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Punctul comun de trecere a frontierei de stat Palanca
Punctul comun de trecere a frontierei de stat Palanca - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Евгений Чебан
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Новые правила ввели в связи с продлением чрезвычайного положения в сфере здравоохранения и ухудшения эпидемиологической ситуации.
КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. В Молдове вступили в силу новые ограничения на въезд в страну. Так, начиная с 17 января въезд в Молдову будет возможен при предоставлении одного из приведенных ниже документов, вне зависимости от страны, из которой прибывает человек.

На въезде нужно предоставить один из документов:

сертификат о вакцинации;
отрицательный тест ПЦР (72 часа до въезда) или экспресс-тест на антиген (48 часов);
справка, подтверждающая перенесенный коронавирус в последние полгода, или же справка, указывающая на наличие антител.
В случае непредоставления одного из этих документов прибывшим будет необходимо уйти на карантин на 14 дней.
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