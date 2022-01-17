https://ru.sputnik.md/20220117/vstupili-v-silu-novye-pravila-vezda-v-moldovu-48067345.html

Вступили в силу новые правила въезда в Молдову

Вступили в силу новые правила въезда в Молдову

Новые правила ввели в связи с продлением чрезвычайного положения в сфере здравоохранения и ухудшения эпидемиологической ситуации.

2022-01-17T07:30+0200

2022-01-17T07:30+0200

2022-01-17T07:30+0200

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КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. В Молдове вступили в силу новые ограничения на въезд в страну. Так, начиная с 17 января въезд в Молдову будет возможен при предоставлении одного из приведенных ниже документов, вне зависимости от страны, из которой прибывает человек.На въезде нужно предоставить один из документов:В случае непредоставления одного из этих документов прибывшим будет необходимо уйти на карантин на 14 дней.

https://ru.sputnik.md/20220114/chp-zdravookhranenii-moldova-prodlili-48012019.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

граница, молдова, в молдове