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https://ru.sputnik.md/20220118/data-naznachenie-vitse-premer-reintegratsia-moldova-48116866.html
Стала известна дата назначения вице-премьера по реинтеграции Молдовы
Стала известна дата назначения вице-премьера по реинтеграции Молдовы
Пост вице-премьера по реинтеграции остается вакантным уже два месяца.
2022-01-18T17:25+0200
2022-01-18T17:26+0200
реинтеграция
вице-премьер
политика
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. В среду, 19 января, новый вице-премьер по реинтеграции принесет присягу в здании администрации президента Молдовы Майи Санду. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. В то же время она отказалась называть имя нового вице-премьера.Церемония вступления в должность нового члена правительства состоится в 10.00.СМИ сообщают, что новым вице-премьером по реинтеграции станет бывший посол Молдовы в Германии Олег Серебрян.Ранее председатель правительства заявляла, что вице-премьер будет назначен до конца 2021 года.Напомним, в ноябре 2021 года Владислав Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставках газа.
https://ru.sputnik.md/20211210/kulminskiy-prichina-otstavka-47109119.html
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реинтеграция, вице-премьер, наталья гаврилица

Стала известна дата назначения вице-премьера по реинтеграции Молдовы

17:25 18.01.2022 (обновлено: 17:26 18.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausПравительство РМ
Правительство РМ - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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Пост вице-премьера по реинтеграции остается вакантным уже два месяца.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. В среду, 19 января, новый вице-премьер по реинтеграции принесет присягу в здании администрации президента Молдовы Майи Санду. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. В то же время она отказалась называть имя нового вице-премьера.
Церемония вступления в должность нового члена правительства состоится в 10.00.

Кандидат завтра утром принесет присягу и будет участвовать в заседании правительства. Завтра узнаете кто это.

Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
Премьер-министр Молдовы
СМИ сообщают, что новым вице-премьером по реинтеграции станет бывший посол Молдовы в Германии Олег Серебрян.
Ранее председатель правительства заявляла, что вице-премьер будет назначен до конца 2021 года.
Напомним, в ноябре 2021 года Владислав Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.
На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставках газа.
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
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