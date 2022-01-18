https://ru.sputnik.md/20220118/data-naznachenie-vitse-premer-reintegratsia-moldova-48116866.html

Стала известна дата назначения вице-премьера по реинтеграции Молдовы

Стала известна дата назначения вице-премьера по реинтеграции Молдовы

Пост вице-премьера по реинтеграции остается вакантным уже два месяца.

2022-01-18T17:25+0200

2022-01-18T17:25+0200

2022-01-18T17:26+0200

реинтеграция

вице-премьер

политика

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. В среду, 19 января, новый вице-премьер по реинтеграции принесет присягу в здании администрации президента Молдовы Майи Санду. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. В то же время она отказалась называть имя нового вице-премьера.Церемония вступления в должность нового члена правительства состоится в 10.00.СМИ сообщают, что новым вице-премьером по реинтеграции станет бывший посол Молдовы в Германии Олег Серебрян.Ранее председатель правительства заявляла, что вице-премьер будет назначен до конца 2021 года.Напомним, в ноябре 2021 года Владислав Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставках газа.

https://ru.sputnik.md/20211210/kulminskiy-prichina-otstavka-47109119.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

реинтеграция, вице-премьер, наталья гаврилица