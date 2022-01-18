https://ru.sputnik.md/20220118/dodon-u-vlasti-tolko-dva-sposoba-rasplatitsya-za-gaz-48123697.html

Додон: у власти только два способа расплатиться за газ

Додон: у власти только два способа расплатиться за газ

По мнению экс-президента, правительство должно вмешаться в разрешение кризиса с оплатой "Газпрому" потребления в январе.

2022-01-18T21:42+0200

2022-01-18T21:42+0200

2022-01-18T21:42+0200

экономика

газпром

игорь додон

молдовагаз

газ

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КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. У власти только два способа, которым можно преодолеть кризис с оплатой аванса за январское потребление газа, считает экс-президент Молдовы Игорь Додон.Самый простой — повышение тарифов до уровня, который будет соответствовать повышению закупочных цен, заявил Додон в телеэфире. Однако это приведет к новому витку кризиса неплатежей, так как многие потребители окажутся не в состоянии оплатить счета. Другой способ — правительство должно выделить деньги из внутренних или внешних источников для оплаты потребления газа.Додон заявил, что не удивлен отказом коммерческих банков выдать "Молдовагазу" кредит.Додон отметил, что у государства достаточно валютных резервов, которые могут быть использованы для оплаты потребления газа в Молдове согласно контракту с "Газпромом".Вместе с тем, экс-президент уверен, что Молдова не останется без газа. Он сослался на прецедент 2009 года, когда из-за "газовой войны" и прекращения транзита газа через Украину Молдова несколько недель балансировала на грани прекращения подачи голубого топлива при минимальном давлении в газопроводах."Думаю, что с такими профессионалами, как Вадим Чебан и команда, которую он собрал, мы преодолеем этот сложный период", — заметил он.Додон также прокомментировал возможное повышение тарифа на электроэнергию. По мнению экс-президента, тариф не будет значительно повышаться как минимум до весны. Это связано с тем, что электроэнергия, которую Молдова получает по контракту с Кучурганской ГРЭС, поставляется по фиксированной цене, которая не может быть изменена. Он напомнил, что эта цена в два раза ниже той, по которой Молдова получает электроэнергию из Украины.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220118/moldovagaz-podderzhka-gazprom-48098738.html

https://ru.sputnik.md/20220116/glava-moldovagaz-neuplatu-schetov-potrebiteley-otklyuchat-48056748.html

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газпром, игорь додон, молдовагаз, газ