https://ru.sputnik.md/20220118/federatsiya-futbola-floreshty-chempionat-moldova-48102339.html
Федерация футбола Молдовы исключила ФК "Флорешты" из чемпионата
Федерация футбола Молдовы исключила ФК "Флорешты" из чемпионата
Футбольный клуб "Флорешты" признали виновным в манипулировании результатами матчей.
2022-01-18T11:57+0200
2022-01-18T11:57+0200
2022-01-18T11:57+0200
флорешты
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футбол
спорт
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Комитет по этике Федерации футбола Молдовы (ФФМ) принял решение исключить футбольный клуб “Флорешты” из чемпионата Молдовы по футболу (Национальный дивизион), с переводом его в нижестоящую лигу (дивизион А). Клуб признали виновным в манипулировании результатами футбольных матчей, говорится в сообщении ФФМ.Сообщается, что Комитет по этике рассмотрел отчеты UEFA-BFDS (SPORTRADAR), отчеты экспертных компаний GoodGame, Starlizard, StatsPerform относительно матча "Флорешты" – "Сперанца", сыгранного 28 февраля 2021 года со счетом 4:4, и отчеты о других матчах клуба и признал "Флорешты" ответственным за участие в деятельности, связанной с манипулированием матчами.Решение Комитета по этике ФФМ может быть обжаловано в Апелляционном комитете федерации.Федерация футбола Молдовы обратилась с просьбой ко всему футбольному сообществу страны, а также к правоохранительным органам с просьбой помочь "в борьбе с теми, кто уничтожает футбол коррупционными действиями, связанными с организованными матчами и незаконными ставками".
https://ru.sputnik.md/20210612/futbolnye-kurezy-i-neobychnye-fakty-35091261.html
флорешты
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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флорешты, чемпионат молдовы, футбол
Федерация футбола Молдовы исключила ФК "Флорешты" из чемпионата
Футбольный клуб "Флорешты" признали виновным в манипулировании результатами матчей.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Комитет по этике Федерации футбола Молдовы (ФФМ) принял решение исключить футбольный клуб “Флорешты” из чемпионата Молдовы по футболу (Национальный дивизион), с переводом его в нижестоящую лигу (дивизион А). Клуб признали виновным в манипулировании результатами футбольных матчей, говорится в сообщении ФФМ.
Сообщается, что Комитет по этике рассмотрел отчеты UEFA-BFDS (SPORTRADAR), отчеты экспертных компаний GoodGame, Starlizard, StatsPerform относительно матча "Флорешты" – "Сперанца", сыгранного 28 февраля 2021 года со счетом 4:4, и отчеты о других матчах клуба и признал "Флорешты" ответственным за участие в деятельности, связанной с манипулированием матчами.
Решение Комитета по этике ФФМ может быть обжаловано в Апелляционном комитете федерации.
Федерация футбола Молдовы обратилась с просьбой ко всему футбольному сообществу страны, а также к правоохранительным органам с просьбой помочь "в борьбе с теми, кто уничтожает футбол коррупционными действиями, связанными с организованными матчами и незаконными ставками".