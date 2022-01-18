Огненные всадники на празднике Las Luminarias в Испании

Святой Антоний в христианской традиции считается покровителем животных.
В деревне Сан-Бартоломе де Пинарес в Испании ежегодно проводят обряд "освящения" огнем лошадей.
В деревне Сан-Бартоломе де Пинарес в Испании ежегодно проводят обряд "освящения" огнем лошадей.
В этот день всадники верхом на лошадях прыгают через костры, пытаясь таким образом защитить животных от болезней на весь год.
В этот день всадники верхом на лошадях прыгают через костры, пытаясь таким образом защитить животных от болезней на весь год.
Жители Сан-Бартоломе де Пинарес верят, что обряд освещения, проведенный в день памяти Святого Антония защитит их животных.
Жители Сан-Бартоломе де Пинарес верят, что обряд освещения, проведенный в день памяти Святого Антония защитит их животных.
Люди уверяют, что лошадь не пострадает при прыжке через огонь, ведь пред этим ее тщательно обливают водой.
Люди уверяют, что лошадь не пострадает при прыжке через огонь, ведь пред этим ее тщательно обливают водой.
"Очищающие" костры разводят прямо на улицах.
Древней традиции "освящения" огнем уже несколько сотен лет.
Древней традиции "освящения" огнем уже несколько сотен лет.
Всадники, как и лошади, должны быть готовы к отчаянному прыжку. Многие для храбрости поддерживают себя горячительным.
Всадники, как и лошади, должны быть готовы к отчаянному прыжку. Многие для храбрости поддерживают себя горячительным.
В праздновании принимают участие сотни всадников, к тому же посмотреть на него съезжаются многочисленные туристы.
В праздновании принимают участие сотни всадников, к тому же посмотреть на него съезжаются многочисленные туристы.
Жители Сан-Бартоломе де Пинарес в последние два года не могли проводить традиционный праздник из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Жители Сан-Бартоломе де Пинарес в последние два года не могли проводить традиционный праздник из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
В 2022 году праздник возобновился.
В 2022 году праздник возобновился.