Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова, 1920
Фото
Смотрите самые интересные и эксклюзивные кадры того, что происходит в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20220118/festival-ognya-las-luminarias-ispania-48082702.html
Огненные всадники на празднике Las Luminarias в Испании
Огненные всадники на празднике Las Luminarias в Испании
В деревне Сан-Бартоломе де Пинарес в Испании ежегодно проводят обряд "освящения" огнем лошадей.
2022-01-18T07:30+0200
2022-01-18T07:30+0200
фото
в мире
испания
лошади
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/11/48082709_0:117:3073:1845_1920x0_80_0_0_e68c824b3503eee08b8363bbecb90ce6.jpg
испания
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/11/48082709_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_517978e33b99f9b11c581a4e49a769e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, в мире, испания, лошади

Огненные всадники на празднике Las Luminarias в Испании

07:30 18.01.2022
Подписаться на
Праздник Las Luminarias ежегодно проводится в испанской деревне Сан-Бартоломе де Пинарес в день Святого Антония.
© REUTERS / Javier Barbancho

Святой Антоний в христианской традиции считается покровителем животных.

Святой Антоний в христианской традиции считается покровителем животных. - Sputnik Молдова
1/11
© REUTERS / Javier Barbancho

Святой Антоний в христианской традиции считается покровителем животных.

© Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк

В деревне Сан-Бартоломе де Пинарес в Испании ежегодно проводят обряд "освящения" огнем лошадей.

В деревне Сан-Бартоломе де Пинарес в Испании ежегодно проводят обряд &quot;освящения&quot; огнем лошадей. - Sputnik Молдова
2/11
© Sputnik / Alejandro Martinez Velez
/
Перейти в фотобанк

В деревне Сан-Бартоломе де Пинарес в Испании ежегодно проводят обряд "освящения" огнем лошадей.

© REUTERS / Javier Barbancho

В этот день всадники верхом на лошадях прыгают через костры, пытаясь таким образом защитить животных от болезней на весь год.

В этот день всадники верхом на лошадях прыгают через костры, пытаясь таким образом защитить животных от болезней на весь год. - Sputnik Молдова
3/11
© REUTERS / Javier Barbancho

В этот день всадники верхом на лошадях прыгают через костры, пытаясь таким образом защитить животных от болезней на весь год.

© AP Photo / Manu Fernandez

Жители Сан-Бартоломе де Пинарес верят, что обряд освещения, проведенный в день памяти Святого Антония защитит их животных.

Жители Сан-Бартоломе де Пинарес верят, что обряд освещения, проведенный в день памяти Святого Антония защитит их животных. - Sputnik Молдова
4/11
© AP Photo / Manu Fernandez

Жители Сан-Бартоломе де Пинарес верят, что обряд освещения, проведенный в день памяти Святого Антония защитит их животных.

© Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк

Люди уверяют, что лошадь не пострадает при прыжке через огонь, ведь пред этим ее тщательно обливают водой.

Люди уверяют, что лошадь не пострадает при прыжке через огонь, ведь пред этим ее тщательно обливают водой. - Sputnik Молдова
5/11
© Sputnik / Alejandro Martinez Velez
/
Перейти в фотобанк

Люди уверяют, что лошадь не пострадает при прыжке через огонь, ведь пред этим ее тщательно обливают водой.

© REUTERS / Javier Barbancho

"Очищающие" костры разводят прямо на улицах.

&quot;Очищающие&quot; костры разводят прямо на улицах. - Sputnik Молдова
6/11
© REUTERS / Javier Barbancho

"Очищающие" костры разводят прямо на улицах.

© AFP 2021 / Pierre-Philippe Marcou

Древней традиции "освящения" огнем уже несколько сотен лет.

Древней традиции &quot;освящения&quot; огнем уже несколько сотен лет. - Sputnik Молдова
7/11
© AFP 2021 / Pierre-Philippe Marcou

Древней традиции "освящения" огнем уже несколько сотен лет.

© Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк

Всадники, как и лошади, должны быть готовы к отчаянному прыжку. Многие для храбрости поддерживают себя горячительным.

Всадники, как и лошади, должны быть готовы к отчаянному прыжку. Многие для храбрости поддерживают себя горячительным. - Sputnik Молдова
8/11
© Sputnik / Alejandro Martinez Velez
/
Перейти в фотобанк

Всадники, как и лошади, должны быть готовы к отчаянному прыжку. Многие для храбрости поддерживают себя горячительным.

© AFP 2021 / Pierre-Philippe Marcou

В праздновании принимают участие сотни всадников, к тому же посмотреть на него съезжаются многочисленные туристы.

В праздновании принимают участие сотни всадников, к тому же посмотреть на него съезжаются многочисленные туристы. - Sputnik Молдова
9/11
© AFP 2021 / Pierre-Philippe Marcou

В праздновании принимают участие сотни всадников, к тому же посмотреть на него съезжаются многочисленные туристы.

© REUTERS / Javier Barbancho

Жители Сан-Бартоломе де Пинарес в последние два года не могли проводить традиционный праздник из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Жители Сан-Бартоломе де Пинарес в последние два года не могли проводить традиционный праздник из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. - Sputnik Молдова
10/11
© REUTERS / Javier Barbancho

Жители Сан-Бартоломе де Пинарес в последние два года не могли проводить традиционный праздник из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

© AP Photo / Manu Fernandez

В 2022 году праздник возобновился.

В 2022 году праздник возобновился. - Sputnik Молдова
11/11
© AP Photo / Manu Fernandez

В 2022 году праздник возобновился.

Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:16Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного ветра
09:59Где в Кишиневе 18 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:32"Молдовагаз" обратится за поддержкой к "Газпрому"
09:00Мунтян: PAS – в растерянности, они не знают, как спасти экономику Молдовы
08:45Мир за сутки: рост нефти, противопоказания к вакцинации и ситуация с COVID
08:30Испортит ли газовый вопрос "хороших людей"
08:00Цэрану: что не так с молдавской Фемидой
07:30Огненные всадники на празднике Las Luminarias в Испании
07:00Самый точный прогноз погоды: два дня штормового ветра
00:01Погодные рекорды Молдовы 18 января
ВчераШокирующие и пугающие кадры турне "Цирка ужасов" в Великобритании
ВчераМэр столицы просит власти не переводить школы на онлайн-обучение
ВчераСамые необычные теплые убежища для бездомных котов в Египте
ВчераКурс валют на вторник: доллар и евро отступают
ВчераОт геноцида до "адских санкций": Запад верен себе
ВчераВ России отменили законопроект о QR-кодах
ВчераГазовый кризис в Молдове: кто виноват
ВчераСпыну: ждем от "Газпрома" решение по проблеме с оплатой аванса в январе
ВчераВ мэрии Кишинева объяснили, куда можно выносить новогодние елки
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове