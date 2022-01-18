https://ru.sputnik.md/20220118/gavrilitsa-moldova-chp-energetika-48115941.html

Гаврилица: в Молдове снова могут ввести ЧП в энергетике

Гаврилица: в Молдове снова могут ввести ЧП в энергетике

Молдова ждет от "Газпрома" решение по проблеме с оплатой аванса за потребление газа за январь.

2022-01-18T16:53+0200

2022-01-18T16:53+0200

2022-01-18T17:28+0200

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Молдова готова ввести чрезвычайное положение в энергетике в качестве одной из возможных мер преодоления энергокризиса в случае, если "Газпром" откажется давать "Молдовагазу" отсрочку по оплате текущего потребления в январе. Об этом на пресс-конференции заявила премьер Наталья Гаврилица.По словам вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, Молдова ждет от "Газпрома" решение по проблеме с оплатой аванса за потребление газа за январь.По словам вице-премьера, для полной оплаты аванса до 20 января, в соответствии с контрактом, "Молдовагазу" не хватает "25-30 миллионов долларов".️Вице-премьер сообщил, что в понедельник обсудил эту тему с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и на заседании Наблюдательного совета "Молдовагаза". Он также заявил, что некоторые положения контракта могут быть пересмотрены, так как у обеих сторон есть замечания к ряду пунктов.Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220117/spynu-gazprom-reshenie-oplata-avans-yanvari-48093492.html

https://ru.sputnik.md/20220118/moldovagaz-podderzhka-gazprom-48098738.html

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