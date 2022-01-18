https://ru.sputnik.md/20220118/gazovyy-vopros-48090517.html
Испортит ли газовый вопрос "хороших людей"
Испортит ли газовый вопрос "хороших людей"
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik`e" выясняем, как скажется на рейтинге власти перманентный энергетический кризис.
2022-01-18T08:30+0200
2022-01-18T08:30+0200
2022-01-18T08:58+0200
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корнелиу чуря
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Рост цен на газ, гигантские суммы в счетах и общее непонимание того, что всех ждет с тарифами, ценами и уровнем зарплат, бьют не только по карману населения, но и по власти. По ее имиджу и, возможно, будущему. Как отразится перманентный энергетический кризис на правящей партии?А также – нырять в прорубь или не нырять – личное дело каждого верующего, а не церковное предписание. Ледяной водой, как известно, грехов не смыть – об этом нужно помнить всем любителям зимнего православного "дайвинга".Обо всем этом расскажут эксперты – политолог Корнелиу Чуря и чемпионка по фридайвингу Наталья Авсеенко.
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Сергей Цуркану
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
газ, молдова, тарифы, молдовагаз, цены, корнелиу чуря, видео
Испортит ли газовый вопрос "хороших людей"
08:30 18.01.2022 (обновлено: 08:58 18.01.2022)
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik`e" выясняем, как скажется на рейтинге власти перманентный энергетический кризис, и говорим о крещенских купаниях.
Рост цен на газ, гигантские суммы в счетах и общее непонимание того, что всех ждет с тарифами, ценами и уровнем зарплат, бьют не только по карману населения, но и по власти. По ее имиджу и, возможно, будущему. Как отразится перманентный энергетический кризис на правящей партии?
А также – нырять в прорубь или не нырять – личное дело каждого верующего, а не церковное предписание. Ледяной водой, как известно, грехов не смыть – об этом нужно помнить всем любителям зимнего православного "дайвинга".
Обо всем этом расскажут эксперты – политолог Корнелиу Чуря и чемпионка по фридайвингу Наталья Авсеенко.