https://ru.sputnik.md/20220118/konstitutsionnyy-sud-stambulskaya-konventsiya-48103689.html

Конституционный суд признал конституционной Стамбульскую конвенцию

Конституционный суд признал конституционной Стамбульскую конвенцию

Суд пришел к выводу, что конвенция не противоречит молдавской Конституции.

2022-01-18T12:47+0200

2022-01-18T12:47+0200

2022-01-18T12:47+0200

конституционный суд

конвенция

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Конституционный суд (КС) не принял к рассмотрению обращение депутатов Блока коммунистов и социалистов о контроле конституционности закона о ратификации конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, больше известную как Стамбульская конвенция. Об этом на брифинге заявила председатель КС Домника Маноле."Суд установил, что цель конвенции - искоренение насилия в отношении женщин и борьба со всеми формами насилия, в том числе с домашним насилием. Суд установил, что понятие гендера в конвенции имеет в виду роли, поведение и социально сконструированные атрибуты, которые в обществе считаются присущими женщинам и мужчинам. Это социальное определение ни в коем случае не призвано подменить биологические понятия", – заявила на брифинге глава КС.По словам Маноле, конвенция не противоречит нормам Конституции, которая определяет брак как союз мужчины и женщины.Напомним, депутаты Блока коммунистов и социалистов Василе Боля и Григоре Новак обжаловали в Конституционном суде закон о ратификации Стамбульской конвенции.Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, больше известную как Стамбульская конвенция, парламент ратифицировал 14 октября голосами фракции PAS.Ратификация документа вызвала противоречивые реакции в обществе. Депутаты Блока коммунистов и социалистов обжаловали документ в Конституционном суде, поскольку положения документа чужды молдавским традиционным ценностям. Против конвенции ранее также выступила Митрополия Молдовы.Конституционный суд попросил Венецианскую комиссию совета Европы высказать свое мнение о том, как положения конвенции соотносятся с Конституцией Молдовы. В декабре 2021 года комиссия одобрила заключение, в котором не обнаружила противоречий между конвенцией и Конституцией Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211020/gender-pol-rossiyskiy-sotsiolog-stambulskaea-konventsiea-45743110.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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конституционный суд, конвенция, в молдове, молдова