https://ru.sputnik.md/20220118/kurs-valyut-na-sredu-dollar-vnov-rastet-evro-opyat-padaet-48122207.html

Курс валют на среду: доллар вновь растет, евро опять падает

Курс валют на среду: доллар вновь растет, евро опять падает

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

2022-01-18T22:02+0200

2022-01-18T22:02+0200

2022-01-18T22:02+0200

курс валют

доллар

евро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/05/46975125_0:130:2993:1814_1920x0_80_0_0_82f7520f6012de1e97dbcae7aa0a473e.jpg

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 19 января. Доллар станет дороже по отношению к молдавскому лею, а евро, напротив, продолжит падать в цене.Доллар США подорожает на два бана и будет стоить 18,0378 лея.Евро станет дешевле на два бана и закрепится на уровне 20,5404 лея.Что касается остальных валют, то 19 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2356 лея. Стоимость украинской гривны понизится до 0,6339 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,1543 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.

https://ru.sputnik.md/20220115/eto-izvinite-glupo---kak-vstretili-povyshenie-stavki-po-kreditam-politiki-i-eksperty-48045742.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

курс валют, доллар, евро