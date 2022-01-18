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Курс валют на среду: доллар вновь растет, евро опять падает
Курс валют на среду: доллар вновь растет, евро опять падает
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-01-18T22:02+0200
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 19 января. Доллар станет дороже по отношению к молдавскому лею, а евро, напротив, продолжит падать в цене.Доллар США подорожает на два бана и будет стоить 18,0378 лея.Евро станет дешевле на два бана и закрепится на уровне 20,5404 лея.Что касается остальных валют, то 19 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2356 лея. Стоимость украинской гривны понизится до 0,6339 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,1543 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20220115/eto-izvinite-glupo---kak-vstretili-povyshenie-stavki-po-kreditam-politiki-i-eksperty-48045742.html
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на среду: доллар вновь растет, евро опять падает

22:02 18.01.2022
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Курс валют в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 19 января. Доллар станет дороже по отношению к молдавскому лею, а евро, напротив, продолжит падать в цене.
Доллар США подорожает на два бана и будет стоить 18,0378 лея.
Евро станет дешевле на два бана и закрепится на уровне 20,5404 лея.
Что касается остальных валют, то 19 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2356 лея. Стоимость украинской гривны понизится до 0,6339 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,1543 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
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