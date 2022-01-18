https://ru.sputnik.md/20220118/lavrov-pritesnenii-rt-de-rf-mera-smi-frg-48110578.html

Лавров – о притеснении RT DE: РФ могут вынудить к зеркальным мерам по СМИ ФРГ

Лавров – о притеснении RT DE: РФ могут вынудить к зеркальным мерам по СМИ ФРГ

Лавров – о притеснении RT DE: РФ могут вынудить к зеркальным мерам по СМИ ФРГ

2022-01-18T15:34+0200

2022-01-18T15:34+0200

2022-01-18T15:49+0200

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КИШИНЕВ, 18 янв– Sputnik. Российская сторона не намерена создавать препятствия для работы немецких журналистов на территории РФ, передает РИА Новости. Но ситуация может сложиться таким образом, что Москва может быть вынуждена это сделать, если ситуация с RT в Германии не будет урегулирована, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас нет никакого интереса к тому, чтобы действовать зеркально, но на данном этапе ожидаем конкретных действий со стороны германских партнеров", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД ФРГ, комментируя ситуацию с RT DE в Германии."Мы не хотим создавать какие-либо препятствия на пути осуществления профессиональной деятельности немецких журналистов в Российской Федерации, но, если потребуется, будем вынуждены - как бы нам ни хотелось этого избежать - принимать встречные действия", - подчеркнул российский министр.Также Лавров добавил, что у РФ есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в ФРГ.РФ рассчитывает, что власти Германии примут меры, которые не будут дискриминировать телеканал RT DE, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы рассчитываем, что Германия как участник этих международных договоров и соглашений все-таки примет меры, которые не будут дискриминировать канал RT DE", - сказал он по итогам переговоров с германской коллегой.Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.Позже российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия "непременно" отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров говорили о том, что Россия может оказаться вынуждена ответить на это. Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH в связи с запуском программы. Об этой ситуации представитель германских медиарегуляторов и глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид "проинформировал Eutelsat", заявили в MABB.

https://ru.sputnik.md/20211222/simonyan-vyrazila-nadezhdu-chto-moskva-otvetit-berlinu-iz-za-isklyucheniya-rt-de-iz-veschaniya-47434552.html

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