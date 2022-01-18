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https://ru.sputnik.md/20220118/litvinenko-immunitet-advokatov-48106354.html
Литвиненко: иммунитет адвокатов необходимо ограничить
Литвиненко: иммунитет адвокатов необходимо ограничить
Министр юстиции предлагает компромиссный вариант иммунитета адвокатов.
2022-01-18T13:15+0200
2022-01-18T13:24+0200
адвокаты
иммунитет
серджиу литвиненко
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко частично поддерживает инициативу депутата Олеси Стамате относительно иммунитета адвокатов, которых в настоящее время нельзя задерживать и арестовывать без предварительного согласия Совета коллегии адвокатов. Об этом он написал у себя в соцсети."С моей точки зрения, сохранять абсолютный иммунитет нецелесообразно. В том числе со ссылкой на конституционный принцип равенства перед законом, как он трактовался в судебной практике Конституционного суда. В то же время, поскольку такое правило уже введено, я не думаю, что отказаться от него – правильно. Поэтому я считаю, что компромиссной формулой было бы сохранение иммунитета и неприменение его в случае обоснованного подозрения в коррупции и задержании на месте преступления", – пишет министр.Серджиу Литвиненко отметил, что эта норма появилась в законе об адвокатуре по инициативе депутата от Партии "Шор" Марины Таубер.Он также считает, что это правило практически неприменимо судами, поскольку оно не содержится в Уголовно-процессуальном кодексе.Отметим, власти планируют лишить адвокатов иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержатся в законопроекте депутата партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеси Стамате. Адвокаты, в свою очередь, заявили о проведении 18 и 19 января "японской забастовки" в знак протеста против инициатив парламентариев.Адвокат Денис Старуш заявил в эфире радио Sputnik Молдова, что адвокаты готовы провести акцию протеста перед парламентом 20 января, чтобы выразить свое несогласие с намерением депутатов отменить второй пункт статьи 52 Закона об адвокатуре.
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Евгений Чебан
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адвокаты, иммунитет, серджиу литвиненко, в молдове, молдова

Литвиненко: иммунитет адвокатов необходимо ограничить

13:15 18.01.2022 (обновлено: 13:24 18.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausСерджиу Литвиненко
Серджиу Литвиненко - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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Министр юстиции Молдовы предлагает компромиссный вариант по вопросу иммунитета адвокатов.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко частично поддерживает инициативу депутата Олеси Стамате относительно иммунитета адвокатов, которых в настоящее время нельзя задерживать и арестовывать без предварительного согласия Совета коллегии адвокатов. Об этом он написал у себя в соцсети.
"С моей точки зрения, сохранять абсолютный иммунитет нецелесообразно. В том числе со ссылкой на конституционный принцип равенства перед законом, как он трактовался в судебной практике Конституционного суда. В то же время, поскольку такое правило уже введено, я не думаю, что отказаться от него – правильно. Поэтому я считаю, что компромиссной формулой было бы сохранение иммунитета и неприменение его в случае обоснованного подозрения в коррупции и задержании на месте преступления", – пишет министр.
Серджиу Литвиненко отметил, что эта норма появилась в законе об адвокатуре по инициативе депутата от Партии "Шор" Марины Таубер.
Он также считает, что это правило практически неприменимо судами, поскольку оно не содержится в Уголовно-процессуальном кодексе.
Отметим, власти планируют лишить адвокатов иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержатся в законопроекте депутата партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеси Стамате. Адвокаты, в свою очередь, заявили о проведении 18 и 19 января "японской забастовки" в знак протеста против инициатив парламентариев.
Адвокат Денис Старуш заявил в эфире радио Sputnik Молдова, что адвокаты готовы провести акцию протеста перед парламентом 20 января, чтобы выразить свое несогласие с намерением депутатов отменить второй пункт статьи 52 Закона об адвокатуре.
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