https://ru.sputnik.md/20220118/litvinenko-immunitet-advokatov-48106354.html

Литвиненко: иммунитет адвокатов необходимо ограничить

Литвиненко: иммунитет адвокатов необходимо ограничить

Министр юстиции предлагает компромиссный вариант иммунитета адвокатов.

2022-01-18T13:15+0200

2022-01-18T13:15+0200

2022-01-18T13:24+0200

адвокаты

иммунитет

серджиу литвиненко

политика

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко частично поддерживает инициативу депутата Олеси Стамате относительно иммунитета адвокатов, которых в настоящее время нельзя задерживать и арестовывать без предварительного согласия Совета коллегии адвокатов. Об этом он написал у себя в соцсети."С моей точки зрения, сохранять абсолютный иммунитет нецелесообразно. В том числе со ссылкой на конституционный принцип равенства перед законом, как он трактовался в судебной практике Конституционного суда. В то же время, поскольку такое правило уже введено, я не думаю, что отказаться от него – правильно. Поэтому я считаю, что компромиссной формулой было бы сохранение иммунитета и неприменение его в случае обоснованного подозрения в коррупции и задержании на месте преступления", – пишет министр.Серджиу Литвиненко отметил, что эта норма появилась в законе об адвокатуре по инициативе депутата от Партии "Шор" Марины Таубер.Он также считает, что это правило практически неприменимо судами, поскольку оно не содержится в Уголовно-процессуальном кодексе.Отметим, власти планируют лишить адвокатов иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержатся в законопроекте депутата партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеси Стамате. Адвокаты, в свою очередь, заявили о проведении 18 и 19 января "японской забастовки" в знак протеста против инициатив парламентариев.Адвокат Денис Старуш заявил в эфире радио Sputnik Молдова, что адвокаты готовы провести акцию протеста перед парламентом 20 января, чтобы выразить свое несогласие с намерением депутатов отменить второй пункт статьи 52 Закона об адвокатуре.

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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адвокаты, иммунитет, серджиу литвиненко, в молдове, молдова