https://ru.sputnik.md/20220118/minobrazovaniya-rassylaet-pisma-ob-ekonomii-tepla-v-shkolakh-i-detsadakh-48119113.html

Минобразования рассылает письма об "экономии тепла" в школах и детсадах

Минобразования рассылает письма об "экономии тепла" в школах и детсадах

Генпримар столицы опубликовал документ за подписью главы министерства и подтвердил, что не собирается выполнять такие распоряжения.

2022-01-18T18:33+0200

2022-01-18T18:33+0200

2022-01-18T18:33+0200

образование

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новости кишинева

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КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Минобразования рассылает в подведомственные структуры письма, которыми обязывает руководство образовательных учреждений ввести режим экономии газа и тепловой энергии в помещениях.Одно из таких писем за подписью министра образования Анатолие Топалэ опубликовал в социальных сетях мэр Кишинева Ион Чебан.Чебан предложил, чтобы тепло для начала отключили в зданиях правительства, парламента, администрации президента и в министерствах.Ранее он публично отказался выполнять распоряжения об экономии тепла в школах и детских садах Кишинева.

https://ru.sputnik.md/20211224/zarplaty-sudyam-ks-vse-zhe-povysili-kakimi-oni-budut-47505320.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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образование, школы, детсады, министерство образования, культуры и исследований республики молдова