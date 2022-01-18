https://ru.sputnik.md/20220118/minobrazovaniya-rassylaet-pisma-ob-ekonomii-tepla-v-shkolakh-i-detsadakh-48119113.html
Минобразования рассылает письма об "экономии тепла" в школах и детсадах
Минобразования рассылает письма об "экономии тепла" в школах и детсадах
Генпримар столицы опубликовал документ за подписью главы министерства и подтвердил, что не собирается выполнять такие распоряжения.
2022-01-18T18:33+0200
2022-01-18T18:33+0200
2022-01-18T18:33+0200
образование
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КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Минобразования рассылает в подведомственные структуры письма, которыми обязывает руководство образовательных учреждений ввести режим экономии газа и тепловой энергии в помещениях.Одно из таких писем за подписью министра образования Анатолие Топалэ опубликовал в социальных сетях мэр Кишинева Ион Чебан.Чебан предложил, чтобы тепло для начала отключили в зданиях правительства, парламента, администрации президента и в министерствах.Ранее он публично отказался выполнять распоряжения об экономии тепла в школах и детских садах Кишинева.
https://ru.sputnik.md/20211224/zarplaty-sudyam-ks-vse-zhe-povysili-kakimi-oni-budut-47505320.html
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Александр Исаев
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образование, школы, детсады, министерство образования, культуры и исследований республики молдова
Минобразования рассылает письма об "экономии тепла" в школах и детсадах
Генпримар столицы опубликовал документ за подписью главы министерства и подтвердил, что не собирается выполнять такие распоряжения.
КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Минобразования рассылает в подведомственные структуры письма, которыми обязывает руководство образовательных учреждений ввести режим экономии газа и тепловой энергии в помещениях.
Одно из таких писем за подписью министра образования Анатолие Топалэ опубликовал в социальных сетях мэр Кишинева Ион Чебан.
Правительство хочет, чтобы дети учились в шапках и перчатках из-за некомпетентности властей.
Чебан предложил, чтобы тепло для начала отключили в зданиях правительства, парламента, администрации президента и в министерствах.
Ранее он публично отказался выполнять распоряжения об экономии тепла в школах и детских садах Кишинева.