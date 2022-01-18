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Минобразования рассылает письма об "экономии тепла" в школах и детсадах
Минобразования рассылает письма об "экономии тепла" в школах и детсадах
Генпримар столицы опубликовал документ за подписью главы министерства и подтвердил, что не собирается выполнять такие распоряжения.
2022-01-18T18:33+0200
2022-01-18T18:33+0200
образование
школы
детсады
министерство образования, культуры и исследований республики молдова
новости кишинева
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КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Минобразования рассылает в подведомственные структуры письма, которыми обязывает руководство образовательных учреждений ввести режим экономии газа и тепловой энергии в помещениях.Одно из таких писем за подписью министра образования Анатолие Топалэ опубликовал в социальных сетях мэр Кишинева Ион Чебан.Чебан предложил, чтобы тепло для начала отключили в зданиях правительства, парламента, администрации президента и в министерствах.Ранее он публично отказался выполнять распоряжения об экономии тепла в школах и детских садах Кишинева.
https://ru.sputnik.md/20211224/zarplaty-sudyam-ks-vse-zhe-povysili-kakimi-oni-budut-47505320.html
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образование, школы, детсады, министерство образования, культуры и исследований республики молдова

Минобразования рассылает письма об "экономии тепла" в школах и детсадах

18:33 18.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausШкольники
Школьники - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Генпримар столицы опубликовал документ за подписью главы министерства и подтвердил, что не собирается выполнять такие распоряжения.
КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Минобразования рассылает в подведомственные структуры письма, которыми обязывает руководство образовательных учреждений ввести режим экономии газа и тепловой энергии в помещениях.
Одно из таких писем за подписью министра образования Анатолие Топалэ опубликовал в социальных сетях мэр Кишинева Ион Чебан.

Правительство хочет, чтобы дети учились в шапках и перчатках из-за некомпетентности властей.

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева
Чебан предложил, чтобы тепло для начала отключили в зданиях правительства, парламента, администрации президента и в министерствах.
Ранее он публично отказался выполнять распоряжения об экономии тепла в школах и детских садах Кишинева.
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