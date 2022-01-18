Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220118/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48098884.html
Где в Кишиневе 18 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 18 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу и в новом году.
2022-01-18T09:59+0200
2022-01-18T10:03+0200
мобильный пункт
вакцинация
прививка
коронавирус
в молдове
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/12/46500551_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_ad722b204336d8772da01fe41f329ea9.jpg
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 18 января, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор, возле парка La Izvor.Автобус – в секторе Центр, на улице Армянской у входа на Центральный рынок.Где будут находиться пункты вакцинации 19 январяТроллейбус отправится в сектор Центр на Хынчештское шоссе и расположится у перекрестка с улицей Сихаструлуй.Автобус поедет в сектор Буюканы на улицу Каля Ешилор и будет находиться у входа в парк "Алунелул".Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
https://ru.sputnik.md/20220104/virusolog-altshteyn-vaktsina-omikron-47738385.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/12/46500551_0:0:1016:762_1920x0_80_0_0_0a16f8144678f10a941326f824716d16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мобильный пункт, вакцинация, прививка, в молдове, кишинев

Где в Кишиневе 18 января находятся мобильные пункты вакцинации

09:59 18.01.2022 (обновлено: 10:03 18.01.2022)
© Photo : Telegram / RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
© Photo : Telegram / RTE_Chișinău
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 18 января, до 18.00.
Троллейбус находится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор, возле парка La Izvor.
Автобус – в секторе Центр, на улице Армянской у входа на Центральный рынок.

Где будут находиться пункты вакцинации 19 января

Троллейбус отправится в сектор Центр на Хынчештское шоссе и расположится у перекрестка с улицей Сихаструлуй.
Автобус поедет в сектор Буюканы на улицу Каля Ешилор и будет находиться у входа в парк "Алунелул".

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
Вирусолог Альтштейн: Возможно, против омикрона вакцину нужно будет дополнить - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
Видео
Вирусолог Альтштейн – о вакцине от "омикрона", конце пандемии и прививке для детей
4 января, 15:02
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:16Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного ветра
09:59Где в Кишиневе 18 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:32"Молдовагаз" обратится за поддержкой к "Газпрому"
09:00Мунтян: PAS – в растерянности, они не знают, как спасти экономику Молдовы
08:45Мир за сутки: рост нефти, противопоказания к вакцинации и ситуация с COVID
08:30Испортит ли газовый вопрос "хороших людей"
08:00Цэрану: что не так с молдавской Фемидой
07:30Огненные всадники на празднике Las Luminarias в Испании
07:00Самый точный прогноз погоды: два дня штормового ветра
00:01Погодные рекорды Молдовы 18 января
ВчераШокирующие и пугающие кадры турне "Цирка ужасов" в Великобритании
ВчераМэр столицы просит власти не переводить школы на онлайн-обучение
ВчераСамые необычные теплые убежища для бездомных котов в Египте
ВчераКурс валют на вторник: доллар и евро отступают
ВчераОт геноцида до "адских санкций": Запад верен себе
ВчераВ России отменили законопроект о QR-кодах
ВчераГазовый кризис в Молдове: кто виноват
ВчераСпыну: ждем от "Газпрома" решение по проблеме с оплатой аванса в январе
ВчераВ мэрии Кишинева объяснили, куда можно выносить новогодние елки
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове