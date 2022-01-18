https://ru.sputnik.md/20220118/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48098884.html

Где в Кишиневе 18 января находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 18 января находятся мобильные пункты вакцинации

Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу и в новом году.

2022-01-18T09:59+0200

2022-01-18T09:59+0200

2022-01-18T10:03+0200

мобильный пункт

вакцинация

прививка

коронавирус

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кишинев

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 18 января, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор, возле парка La Izvor.Автобус – в секторе Центр, на улице Армянской у входа на Центральный рынок.Где будут находиться пункты вакцинации 19 январяТроллейбус отправится в сектор Центр на Хынчештское шоссе и расположится у перекрестка с улицей Сихаструлуй.Автобус поедет в сектор Буюканы на улицу Каля Ешилор и будет находиться у входа в парк "Алунелул".Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".

https://ru.sputnik.md/20220104/virusolog-altshteyn-vaktsina-omikron-47738385.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

мобильный пункт, вакцинация, прививка, в молдове, кишинев