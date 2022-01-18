https://ru.sputnik.md/20220118/moldova-deputatskaya-neprikosnovennosti-48101282.html

Власти Молдовы планируют отменить депутатскую неприкосновенность

Власти Молдовы планируют отменить депутатскую неприкосновенность

Законопроект PAS о депутатской неприкосновенности получил заключение Конституционного суда и в первом полугодии 2022 года может быть вынесен на голосование.

2022-01-18T11:30+0200

2022-01-18T11:30+0200

2022-01-18T11:38+0200

парламент

иммунитет

политика

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности будет вынесен на рассмотрение парламента Молдовы в мае текущего года. Об этом в соцсети написал министр юстиции Серджиу Литвиненко.Министр добавил, что по его мнению, сохранять абсолютный иммунитет нецелесообразно.Напомним, Конституционный суд в октябре дал положительное заключение на инициативу депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) внести поправки в Конституцию, что позволит ограничить депутатскую неприкосновенность.Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 70 Конституции, чтобы депутатов, которых подозревают в коррупции, отмывании денег, незаконном обогащении и злоупотреблении властью, могли задерживать, арестовывать и проводить у них обыски без обращения в законодательный орган за разрешением.В тексте законопроекта упоминаются лишь шесть видов преступлений, где разрешение парламента не потребуется: активная или пассивная коррупция, злоупотребление властью, извлечение выгоды из влияния, незаконное обогащение и отмывание денег.В случае подозрения депутатов в других видах преступлений останется в силе процедура обращения в парламент за снятием иммунитета.Согласно статье 70 Конституции, "депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, или привлечен к судебной ответственности без согласия парламента, данного после заслушивания депутата".

https://ru.sputnik.md/20211026/ks-odobril-initsiativu-ogranichit-immunitet-deputatov-45902661.html

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парламент, иммунитет, в молдове, молдова