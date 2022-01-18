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https://ru.sputnik.md/20220118/moldova-deputatskaya-neprikosnovennosti-48101282.html
Власти Молдовы планируют отменить депутатскую неприкосновенность
Власти Молдовы планируют отменить депутатскую неприкосновенность
Законопроект PAS о депутатской неприкосновенности получил заключение Конституционного суда и в первом полугодии 2022 года может быть вынесен на голосование.
2022-01-18T11:30+0200
2022-01-18T11:38+0200
парламент
иммунитет
политика
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности будет вынесен на рассмотрение парламента Молдовы в мае текущего года. Об этом в соцсети написал министр юстиции Серджиу Литвиненко.Министр добавил, что по его мнению, сохранять абсолютный иммунитет нецелесообразно.Напомним, Конституционный суд в октябре дал положительное заключение на инициативу депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) внести поправки в Конституцию, что позволит ограничить депутатскую неприкосновенность.Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 70 Конституции, чтобы депутатов, которых подозревают в коррупции, отмывании денег, незаконном обогащении и злоупотреблении властью, могли задерживать, арестовывать и проводить у них обыски без обращения в законодательный орган за разрешением.В тексте законопроекта упоминаются лишь шесть видов преступлений, где разрешение парламента не потребуется: активная или пассивная коррупция, злоупотребление властью, извлечение выгоды из влияния, незаконное обогащение и отмывание денег.В случае подозрения депутатов в других видах преступлений останется в силе процедура обращения в парламент за снятием иммунитета.Согласно статье 70 Конституции, "депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, или привлечен к судебной ответственности без согласия парламента, данного после заслушивания депутата".
https://ru.sputnik.md/20211026/ks-odobril-initsiativu-ogranichit-immunitet-deputatov-45902661.html
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парламент, иммунитет, в молдове, молдова

Власти Молдовы планируют отменить депутатскую неприкосновенность

11:30 18.01.2022 (обновлено: 11:38 18.01.2022)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы
Заседание парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Законопроект PAS о депутатской неприкосновенности получил заключение Конституционного суда и в первом полугодии 2022 года может быть вынесен на голосование.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности будет вынесен на рассмотрение парламента Молдовы в мае текущего года. Об этом в соцсети написал министр юстиции Серджиу Литвиненко.

"Как известно, парламент инициировал изменение соответствующей нормы в виде законопроекта №319 от 2 ноября 2021 года, который получил заключение Конституционного суда и будет вынесен на голосование в ближайшее время, начиная с мая текущего года", – пишет Литвиненко.

Министр добавил, что по его мнению, сохранять абсолютный иммунитет нецелесообразно.
Напомним, Конституционный суд в октябре дал положительное заключение на инициативу депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) внести поправки в Конституцию, что позволит ограничить депутатскую неприкосновенность.
Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 70 Конституции, чтобы депутатов, которых подозревают в коррупции, отмывании денег, незаконном обогащении и злоупотреблении властью, могли задерживать, арестовывать и проводить у них обыски без обращения в законодательный орган за разрешением.
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В тексте законопроекта упоминаются лишь шесть видов преступлений, где разрешение парламента не потребуется: активная или пассивная коррупция, злоупотребление властью, извлечение выгоды из влияния, незаконное обогащение и отмывание денег.
В случае подозрения депутатов в других видах преступлений останется в силе процедура обращения в парламент за снятием иммунитета.
Согласно статье 70 Конституции, "депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, или привлечен к судебной ответственности без согласия парламента, данного после заслушивания депутата".
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