https://ru.sputnik.md/20220118/moldova-polnaea-vaktsinatsia-million-48122984.html
В Молдове прошли полную вакцинацию более миллиона человек
В Молдове прошли полную вакцинацию более миллиона человек
Среди прошедших полную вакцинацию различными препаратами больше всего пожилых людей.
2022-01-18T22:18+0200
2022-01-18T22:18+0200
2022-01-18T22:18+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
вакцинация
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КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. В Республике Молдова по полной схеме было вакцинировано 1 001 014 человек, сообщает Министерство здравоохранения.Самый высокий показатель вакцинации приходится на возрастную группу 70-79 лет. Охват полной схемой среди населения в целом составляет более 29% или 47% населения с постоянным местом жительства, сообщает Национальное бюро статистики.Кампания по вакцинации началась 2 марта 2021 года, и на данный момент было введено 1 855 176 доз вакцины против COVID-19 в рамках первичной и бустерной схем.В настоящее время в Молдове доступны препараты Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca, Sinopharm и CoronaVac/Sinovac.
https://ru.sputnik.md/20220116/vaktsinatsiya-v-moldove-skolko-chelovek-poluchili-busternuyu-dozu-48062444.html
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в молдове, минздрав, вакцинация
В Молдове прошли полную вакцинацию более миллиона человек
Среди прошедших полную вакцинацию различными препаратами больше всего пожилых людей.
КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. В Республике Молдова по полной схеме было вакцинировано 1 001 014 человек, сообщает Министерство здравоохранения.
Самый высокий показатель вакцинации приходится на возрастную группу 70-79 лет. Охват полной схемой среди населения в целом составляет более 29% или 47% населения с постоянным местом жительства, сообщает Национальное бюро статистики.
Кампания по вакцинации началась 2 марта 2021 года, и на данный момент было введено 1 855 176 доз вакцины против COVID-19 в рамках первичной и бустерной схем.
В настоящее время в Молдове доступны препараты Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca, Sinopharm и CoronaVac/Sinovac.