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В Молдове прошли полную вакцинацию более миллиона человек
В Молдове прошли полную вакцинацию более миллиона человек
Среди прошедших полную вакцинацию различными препаратами больше всего пожилых людей.
2022-01-18T22:18+0200
2022-01-18T22:18+0200
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в молдове
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КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. В Республике Молдова по полной схеме было вакцинировано 1 001 014 человек, сообщает Министерство здравоохранения.Самый высокий показатель вакцинации приходится на возрастную группу 70-79 лет. Охват полной схемой среди населения в целом составляет более 29% или 47% населения с постоянным местом жительства, сообщает Национальное бюро статистики.Кампания по вакцинации началась 2 марта 2021 года, и на данный момент было введено 1 855 176 доз вакцины против COVID-19 в рамках первичной и бустерной схем.В настоящее время в Молдове доступны препараты Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca, Sinopharm и CoronaVac/Sinovac.
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в молдове, минздрав, вакцинация

В Молдове прошли полную вакцинацию более миллиона человек

22:18 18.01.2022
© Photo : Ministerul Sănătății al Republicii Moldova / Serviciul de informare și comunicare cu mass-mediaВакцинация от COVID-19 в Молдове
Вакцинация от COVID-19 в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
© Photo : Ministerul Sănătății al Republicii Moldova / Serviciul de informare și comunicare cu mass-media
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Александр Исаев
Все материалы
Среди прошедших полную вакцинацию различными препаратами больше всего пожилых людей.
КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. В Республике Молдова по полной схеме было вакцинировано 1 001 014 человек, сообщает Министерство здравоохранения.
Самый высокий показатель вакцинации приходится на возрастную группу 70-79 лет. Охват полной схемой среди населения в целом составляет более 29% или 47% населения с постоянным местом жительства, сообщает Национальное бюро статистики.
Кампания по вакцинации началась 2 марта 2021 года, и на данный момент было введено 1 855 176 доз вакцины против COVID-19 в рамках первичной и бустерной схем.
В настоящее время в Молдове доступны препараты Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca, Sinopharm и CoronaVac/Sinovac.
Вакцинация от COVID-19 в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
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Вакцинация в Молдове: сколько человек получили бустерную дозу
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