https://ru.sputnik.md/20220118/moldova-polnaea-vaktsinatsia-million-48122984.html

В Молдове прошли полную вакцинацию более миллиона человек

В Молдове прошли полную вакцинацию более миллиона человек

Среди прошедших полную вакцинацию различными препаратами больше всего пожилых людей.

2022-01-18T22:18+0200

2022-01-18T22:18+0200

2022-01-18T22:18+0200

коронавирус

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минздрав

вакцинация

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КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. В Республике Молдова по полной схеме было вакцинировано 1 001 014 человек, сообщает Министерство здравоохранения.Самый высокий показатель вакцинации приходится на возрастную группу 70-79 лет. Охват полной схемой среди населения в целом составляет более 29% или 47% населения с постоянным местом жительства, сообщает Национальное бюро статистики.Кампания по вакцинации началась 2 марта 2021 года, и на данный момент было введено 1 855 176 доз вакцины против COVID-19 в рамках первичной и бустерной схем.В настоящее время в Молдове доступны препараты Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca, Sinopharm и CoronaVac/Sinovac.

https://ru.sputnik.md/20220116/vaktsinatsiya-v-moldove-skolko-chelovek-poluchili-busternuyu-dozu-48062444.html

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2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, минздрав, вакцинация