https://ru.sputnik.md/20220118/moldovagaz-podderzhka-gazprom-48098738.html

"Молдовагаз" обратится за поддержкой к "Газпрому"

"Молдовагаз" обратится за поддержкой к "Газпрому"

Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан предложил меры по выходу Молдовы из топливного кризиса.

2022-01-18T09:32+0200

2022-01-18T09:32+0200

2022-01-18T10:01+0200

экономика

в молдове

молдова

"газпром"

молдовагаз

вадим чебан

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Правительству Молдовы необходимо увеличить размер компенсаций за газ для бытовых потребителей, а "Молдовагазу" – обратиться за помощью к акционерам, и прежде всего – к "Газпрому". Такие меры по выходу страны из топливного кризиса предложил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.Он опубликовал несколько пунктов своей "антикризисной" программы:Чебан также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе промышленность необходимо выводить на свободный рынок, где цена для бытовых потребителей и производителей существенно различается.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220117/spynu-gazprom-reshenie-oplata-avans-yanvari-48093492.html

https://ru.sputnik.md/20220117/gazovyy-krizis-v-moldove-kto-vinovat-48093221.html

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в молдове, молдова, "газпром", молдовагаз, вадим чебан