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"Молдовагаз" обратится за поддержкой к "Газпрому"
09:32 18.01.2022 (обновлено: 10:01 18.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausГлава "Молдовагаз" Вадим Чебан
© Sputnik / Mihai Caraus
Глава АО "Молдовагаз" предложил меры по выходу Молдовы из топливного кризиса.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Правительству Молдовы необходимо увеличить размер компенсаций за газ для бытовых потребителей, а "Молдовагазу" – обратиться за помощью к акционерам, и прежде всего – к "Газпрому". Такие меры по выходу страны из топливного кризиса предложил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Он опубликовал несколько пунктов своей "антикризисной" программы:
1.Правительству рассмотреть возможность увеличения бюджетных компенсаций бытовым потребителям с учетом разницы между ценой на природный газ, заложенной в тариф и закупочной стоимостью;
2.Вернуть (возместить) АО "Молдовагаз" НДС, чтобы избежать роста тарифных отклонений на сумму не менее 22 миллионов долларов США;
3.Подключить кредитные возможности основных промышленных потребителей природного газа (предприятий ТЭК) по линии международных финансовых институтов для оплаты текущего потребления газа;
4.Правление АО "Молдовагаз" обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и к ПАО "Газпром", с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений;
5.Предприятие продолжит оптимизацию расходов
Чебан также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе промышленность необходимо выводить на свободный рынок, где цена для бытовых потребителей и производителей существенно различается.
Контракт с "Газпромом"
Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.
Проблемы с оплатой
Впервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.
Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.
В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.
Вчера, 20:40
Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.