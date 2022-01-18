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Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана впервые после беспорядков
Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана впервые после беспорядков
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу страны. 18.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-18T14:46+0200
2022-01-18T14:52+0200
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением по поводу недавних событий в стране, сообщает Sputnik Казахстан.Назарбаев назвал январские беспорядки, потрясшие всю страну, атакой на Казахстан, целью которых было разрушение целостности и устоев государства. Он отметил, что на данный момент важно выяснить, кто организовал погромы и убийства, а также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.В ответ на многочисленные обращения Назарбаев отметил, что в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву, с тех пор является пенсионером, находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета Безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии Nur Otan, сообщил Назарбаев."Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее. Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать", – добавил Назарбаев. Он также поблагодарил народ Казахстана за поддержку курса реформ и модернизации, который проводил, находясь на посту главы государства.
https://ru.sputnik.md/20220111/rezidentsiya-prezidenta-kazakhstan-besporyadky-47933913.html
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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев

Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана впервые после беспорядков

14:46 18.01.2022 (обновлено: 14:52 18.01.2022)
© Sputnik / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу страны.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением по поводу недавних событий в стране, сообщает Sputnik Казахстан.
Назарбаев назвал январские беспорядки, потрясшие всю страну, атакой на Казахстан, целью которых было разрушение целостности и устоев государства.
"Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения", – сказал первый президент Казахстана.
Он отметил, что на данный момент важно выяснить, кто организовал погромы и убийства, а также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
В ответ на многочисленные обращения Назарбаев отметил, что в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву, с тех пор является пенсионером, находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.
Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета Безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии Nur Otan, сообщил Назарбаев.

"Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", – заявил экс-президент Казахстана.

"Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее. Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать", – добавил Назарбаев.
Он также поблагодарил народ Казахстана за поддержку курса реформ и модернизации, который проводил, находясь на посту главы государства.
Как выглядит резиденция президента Казахстана после беспорядков - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
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