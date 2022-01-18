https://ru.sputnik.md/20220118/nazarbaev-obraschenie-48108508.html

Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана впервые после беспорядков

Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана впервые после беспорядков

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу страны. 18.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-18T14:46+0200

2022-01-18T14:46+0200

2022-01-18T14:52+0200

в мире

казахстан

нурсултан назарбаев

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением по поводу недавних событий в стране, сообщает Sputnik Казахстан.Назарбаев назвал январские беспорядки, потрясшие всю страну, атакой на Казахстан, целью которых было разрушение целостности и устоев государства. Он отметил, что на данный момент важно выяснить, кто организовал погромы и убийства, а также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.В ответ на многочисленные обращения Назарбаев отметил, что в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву, с тех пор является пенсионером, находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета Безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии Nur Otan, сообщил Назарбаев."Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее. Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать", – добавил Назарбаев. Он также поблагодарил народ Казахстана за поддержку курса реформ и модернизации, который проводил, находясь на посту главы государства.

https://ru.sputnik.md/20220111/rezidentsiya-prezidenta-kazakhstan-besporyadky-47933913.html

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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев