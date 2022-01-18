https://ru.sputnik.md/20220118/nefti-protivopokazaniya-vaktsinatsia-covid-48095831.html
Мир за сутки: рост нефти, противопоказания к вакцинации и ситуация с COVID
Мир за сутки: рост нефти, противопоказания к вакцинации и ситуация с COVID
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
2022-01-18T08:45+0200
2022-01-18T08:45+0200
2022-01-18T09:12+0200
в мире
мировые цены на нефть
вакцинация
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают расти. Аналитики в качестве причин роста указывают на потенциальный недостаток нефти на рынке. Стоимость марки Brent превысила 87 долларов за баррель, впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков, пишет агентство Прайм.При этом на рынке нефти во вторник утром наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают баланс спроса и предложения нефти на рынке.По словам аналитиков Goldman Sachs, которые приводит газета Wall Street Journal, рынок по-прежнему испытывает удивительно большой дефицит, поскольку удар коронавирусного штамма "омикрон" по спросу пока намного меньше, чем ожидалось.Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.Российский Минздрав утвердил список противопоказаний для вакцинации от COVID-19Обновленный перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19 был одобрен главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.Так, к бессрочным противопоказаниям отнесли:Временными противопоказаниями являются в основном острые инфекционные и вирусные заболевания:Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 330 миллионов.На утро 18 января число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 330 183 894. Из них 5 544 624 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (66 405 754). Следом идут Индия (37 380 253) и Бразилия (23 015 128).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (15 405 401), Франция (14 288 472), Россия (10 651 867), Турция (10 524 029), Италия (8 790 302), Испания (8 424 503) и Германия (8 045 572).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 941 923 случая заражения, в Румынии – 1 911 546.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 390 742. В понедельник профильное министерство сообщило о 1783 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 452, выздоровели 367 199 человек.
https://ru.sputnik.md/20220117/dizel-podorozhal-do-19-leev-nare-publikuet-tseny-48076297.html
https://ru.sputnik.md/20220117/rossia-otmena-zakonoproekt-qr-kod-48092609.html
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в мире, мировые цены на нефть, вакцинация
Мир за сутки: рост нефти, противопоказания к вакцинации и ситуация с COVID
08:45 18.01.2022 (обновлено: 09:12 18.01.2022)
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik.
Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают расти. Аналитики в качестве причин роста указывают на потенциальный недостаток нефти на рынке. Стоимость марки Brent превысила 87 долларов за баррель, впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков, пишет агентство Прайм
.
При этом на рынке нефти во вторник утром наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают баланс спроса и предложения нефти на рынке.
По словам аналитиков Goldman Sachs, которые приводит газета Wall Street Journal, рынок по-прежнему испытывает удивительно большой дефицит, поскольку удар коронавирусного штамма "омикрон" по спросу пока намного меньше, чем ожидалось.
Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.
Российский Минздрав утвердил список противопоказаний для вакцинации от COVID-19
Обновленный перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19 был одобрен главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости
.
Так, к бессрочным противопоказаниям отнесли:
гиперчувствительность к компонентам препарата;
тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
тяжелые поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции — на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).
Временными противопоказаниями являются в основном острые инфекционные и вирусные заболевания:
острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии;
острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.
Ситуация с COVID-19 в мире
По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 330 миллионов.
На утро 18 января число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 330 183 894. Из них 5 544 624 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (66 405 754). Следом идут Индия (37 380 253) и Бразилия (23 015 128).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (15 405 401), Франция (14 288 472), Россия (10 651 867), Турция (10 524 029), Италия (8 790 302), Испания (8 424 503) и Германия (8 045 572).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 941 923 случая заражения, в Румынии – 1 911 546.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 390 742. В понедельник профильное министерство сообщило о 1783 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 452, выздоровели 367 199 человек.