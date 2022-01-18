https://ru.sputnik.md/20220118/novyy-antirekord-2681-novyy-sluchay-covid-19-za-sutki-v-moldove-48121785.html

Новый антирекорд: 2681 новый случай COVID-19 за сутки в Молдове

Новый антирекорд: 2681 новый случай COVID-19 за сутки в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-18T19:45+0200

2022-01-18T19:45+0200

2022-01-18T19:46+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 2681 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.В том числе зарегистрировано 45 случаев "импорта" инфекции: 13 — из Румынии, девять — из Украины, восемь — из Италии, четыре — из России, по три — из Египта и Индии, по два — из США и Франции, один — из Испании.За минувшие сутки проведены 13548 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 393 423.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 178 случаев инфицирования: 42 – у врачей, 82 – у медсестер, 54 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1345 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 90 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены три человека).В то же время за сутки выздоровели 529 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 367 728.Минздрав сообщает о 10 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 462.

https://ru.sputnik.md/20220114/vozrastnye-gruppy-koronavirus-omikron-48037861.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

в молдове, минздрав, статистика