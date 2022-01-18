https://ru.sputnik.md/20220118/ostalep-moldova-degradiruet-kak-gosudarstvo-48123142.html
Осталеп: Молдова деградирует как государство
Осталеп: Молдова деградирует как государство
Обсудили с бывшим вице-министром иностранных дел Молдовы ситуацию в регионе, ход переговоров по приднестровскому урегулированию, а также ситуацию с кадровым голодом в республике.
2022-01-18T21:05+0200
2022-01-18T21:05+0200
2022-01-18T21:05+0200
радио
молдова
государство
деградация
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Молдова находится на траектории тотальной деградации во всех областях. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп. По его мнению, сколько Кишиневу не будет хватать времени, политического желания и экспертизы заниматься решением приднестровского вопроса, столько ничего продвигаться не будет, а все будет лишь ухудшаться. Как считает собеседник, это касается абсолютно всех вопросов. Эксперт считает, что "приднестровский вопрос – абсолютно гармонизирующая часть вместе с молдавским обществом по деградации". "Там точно также как и во всем регионе уезжают люди, молодежь в том числе, экономика все хуже и никакого особо развития. Хуже, что молдавская власть (это касается не только нынешней власти, но и предыдущей) настолько пытается спрятаться и не трогать эти вопросы и из-за отсутствия желания, смелости, экспертизы, что, конечно, этим могут воспользоваться другие заинтересованные игроки", – сказал Осталеп.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, видео, государство, деградация
Осталеп: Молдова деградирует как государство
Обсудили с бывшим вице-министром иностранных дел Молдовы ситуацию в регионе, ход переговоров по приднестровскому урегулированию, а также ситуацию с кадровым голодом в республике.
Молдова находится на траектории тотальной деградации во всех областях. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова
директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп.
По его мнению, сколько Кишиневу не будет хватать времени, политического желания и экспертизы заниматься решением приднестровского вопроса, столько ничего продвигаться не будет, а все будет лишь ухудшаться.
Как считает собеседник, это касается абсолютно всех вопросов.
Мы с вами деградируем как государство и как общество 30 лет подряд. За исключением небольшой паузы – в середине двухтысячных был какой-то небольшой просвет, а дальше у нас идет траектория тотальной деградации во всех областях.
Валерий Осталеп
Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший вице-министр иностранных дел и европейской интеграции
Эксперт считает, что "приднестровский вопрос – абсолютно гармонизирующая часть вместе с молдавским обществом по деградации".
"Там точно также как и во всем регионе уезжают люди, молодежь в том числе, экономика все хуже и никакого особо развития. Хуже, что молдавская власть (это касается не только нынешней власти, но и предыдущей) настолько пытается спрятаться и не трогать эти вопросы и из-за отсутствия желания, смелости, экспертизы, что, конечно, этим могут воспользоваться другие заинтересованные игроки", – сказал Осталеп.