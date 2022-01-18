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Осталеп: Молдова деградирует как государство
Осталеп: Молдова деградирует как государство
Обсудили с бывшим вице-министром иностранных дел Молдовы ситуацию в регионе, ход переговоров по приднестровскому урегулированию, а также ситуацию с кадровым голодом в республике.
2022-01-18T21:05+0200
2022-01-18T21:05+0200
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молдова
государство
деградация
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Молдова находится на траектории тотальной деградации во всех областях. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп. По его мнению, сколько Кишиневу не будет хватать времени, политического желания и экспертизы заниматься решением приднестровского вопроса, столько ничего продвигаться не будет, а все будет лишь ухудшаться. Как считает собеседник, это касается абсолютно всех вопросов. Эксперт считает, что "приднестровский вопрос – абсолютно гармонизирующая часть вместе с молдавским обществом по деградации". "Там точно также как и во всем регионе уезжают люди, молодежь в том числе, экономика все хуже и никакого особо развития. Хуже, что молдавская власть (это касается не только нынешней власти, но и предыдущей) настолько пытается спрятаться и не трогать эти вопросы и из-за отсутствия желания, смелости, экспертизы, что, конечно, этим могут воспользоваться другие заинтересованные игроки", – сказал Осталеп.
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молдова, видео, государство, деградация

Осталеп: Молдова деградирует как государство

21:05 18.01.2022
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Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
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Обсудили с бывшим вице-министром иностранных дел Молдовы ситуацию в регионе, ход переговоров по приднестровскому урегулированию, а также ситуацию с кадровым голодом в республике.
Молдова находится на траектории тотальной деградации во всех областях. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп.
По его мнению, сколько Кишиневу не будет хватать времени, политического желания и экспертизы заниматься решением приднестровского вопроса, столько ничего продвигаться не будет, а все будет лишь ухудшаться.
Как считает собеседник, это касается абсолютно всех вопросов.

Мы с вами деградируем как государство и как общество 30 лет подряд. За исключением небольшой паузы – в середине двухтысячных был какой-то небольшой просвет, а дальше у нас идет траектория тотальной деградации во всех областях.

Valeriu Ostalep - Sputnik Молдова
Валерий Осталеп
Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший вице-министр иностранных дел и европейской интеграции
Эксперт считает, что "приднестровский вопрос – абсолютно гармонизирующая часть вместе с молдавским обществом по деградации".
"Там точно также как и во всем регионе уезжают люди, молодежь в том числе, экономика все хуже и никакого особо развития. Хуже, что молдавская власть (это касается не только нынешней власти, но и предыдущей) настолько пытается спрятаться и не трогать эти вопросы и из-за отсутствия желания, смелости, экспертизы, что, конечно, этим могут воспользоваться другие заинтересованные игроки", – сказал Осталеп.
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