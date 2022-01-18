https://ru.sputnik.md/20220118/parlament-soberetsya-na-vneocherednoe-zasedanie-21-yanvarya-48123328.html

Парламент соберется на внеочередное заседание 21 января

Парламент соберется на внеочередное заседание 21 января

Об этом стало известно не из официальных источников, а из высказываний депутата правящей партии в телепрограмме.

2022-01-18T21:17+0200

2022-01-18T21:17+0200

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КИШИНЕВ, 18 янв — Spitnik. Парламент соберется на внеочередное заседание в пятницу, 21 января.Об этом в телеэфире сообщил депутат правящей Партии "Действие и солидарность" Владимир Боля.Присутствовавшие на передаче депутат от Партии "Шор" Марина Таубер и депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко выразили возмущение тем, что о проведении внеочередного заседания члены парламента узнают случайно, во время телепередачи, а не из официальных источников, согласно Регламенту законодательного органа.Ранее спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что очередная весенняя сессия начнется 1 февраля 2022 года.Созыв парламента на пленарное заседание осуществляется по предложению Постоянного бюро, после подготовки проекта повестки дня.

https://ru.sputnik.md/20220117/vesennyaya-sessiya-parlament-moldova-48085103.html

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депутаты, сессия, парламент