https://ru.sputnik.md/20220118/parlament-soberetsya-na-vneocherednoe-zasedanie-21-yanvarya-48123328.html
Парламент соберется на внеочередное заседание 21 января
Парламент соберется на внеочередное заседание 21 января
Об этом стало известно не из официальных источников, а из высказываний депутата правящей партии в телепрограмме.
2022-01-18T21:17+0200
2022-01-18T21:17+0200
2022-01-18T21:17+0200
политика
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парламент
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КИШИНЕВ, 18 янв — Spitnik. Парламент соберется на внеочередное заседание в пятницу, 21 января.Об этом в телеэфире сообщил депутат правящей Партии "Действие и солидарность" Владимир Боля.Присутствовавшие на передаче депутат от Партии "Шор" Марина Таубер и депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко выразили возмущение тем, что о проведении внеочередного заседания члены парламента узнают случайно, во время телепередачи, а не из официальных источников, согласно Регламенту законодательного органа.Ранее спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что очередная весенняя сессия начнется 1 февраля 2022 года.Созыв парламента на пленарное заседание осуществляется по предложению Постоянного бюро, после подготовки проекта повестки дня.
https://ru.sputnik.md/20220117/vesennyaya-sessiya-parlament-moldova-48085103.html
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Александр Исаев
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депутаты, сессия, парламент
Парламент соберется на внеочередное заседание 21 января
Об этом стало известно не из официальных источников, а из высказываний депутата правящей партии в телепрограмме.
КИШИНЕВ, 18 янв — Spitnik. Парламент соберется на внеочередное заседание в пятницу, 21 января.
Об этом в телеэфире сообщил депутат правящей Партии "Действие и солидарность" Владимир Боля.
Присутствовавшие на передаче депутат от Партии "Шор" Марина Таубер и депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко выразили возмущение тем, что о проведении внеочередного заседания члены парламента узнают случайно, во время телепередачи, а не из официальных источников, согласно Регламенту законодательного органа.
Ранее спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что очередная весенняя сессия начнется 1 февраля 2022 года.
Созыв парламента на пленарное заседание осуществляется по предложению Постоянного бюро, после подготовки проекта повестки дня.