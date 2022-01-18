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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20220118/parlament-soberetsya-na-vneocherednoe-zasedanie-21-yanvarya-48123328.html
Парламент соберется на внеочередное заседание 21 января
Парламент соберется на внеочередное заседание 21 января
Об этом стало известно не из официальных источников, а из высказываний депутата правящей партии в телепрограмме.
2022-01-18T21:17+0200
2022-01-18T21:17+0200
политика
депутаты
сессия
парламент
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КИШИНЕВ, 18 янв — Spitnik. Парламент соберется на внеочередное заседание в пятницу, 21 января.Об этом в телеэфире сообщил депутат правящей Партии "Действие и солидарность" Владимир Боля.Присутствовавшие на передаче депутат от Партии "Шор" Марина Таубер и депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко выразили возмущение тем, что о проведении внеочередного заседания члены парламента узнают случайно, во время телепередачи, а не из официальных источников, согласно Регламенту законодательного органа.Ранее спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что очередная весенняя сессия начнется 1 февраля 2022 года.Созыв парламента на пленарное заседание осуществляется по предложению Постоянного бюро, после подготовки проекта повестки дня.
https://ru.sputnik.md/20220117/vesennyaya-sessiya-parlament-moldova-48085103.html
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Александр Исаев
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депутаты, сессия, парламент

Парламент соберется на внеочередное заседание 21 января

21:17 18.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Об этом стало известно не из официальных источников, а из высказываний депутата правящей партии в телепрограмме.
КИШИНЕВ, 18 янв — Spitnik. Парламент соберется на внеочередное заседание в пятницу, 21 января.
Об этом в телеэфире сообщил депутат правящей Партии "Действие и солидарность" Владимир Боля.
Присутствовавшие на передаче депутат от Партии "Шор" Марина Таубер и депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко выразили возмущение тем, что о проведении внеочередного заседания члены парламента узнают случайно, во время телепередачи, а не из официальных источников, согласно Регламенту законодательного органа.
Ранее спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что очередная весенняя сессия начнется 1 февраля 2022 года.
Созыв парламента на пленарное заседание осуществляется по предложению Постоянного бюро, после подготовки проекта повестки дня.
Заседание парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
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