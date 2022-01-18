https://ru.sputnik.md/20220118/parom-molovata-48098420.html
Паром в селе Моловата приостановил работу
Паром в селе Моловата приостановил работу
Переправа временно закрыта из-за сильного ветра. Как только погодные условия изменятся, ее вновь запустят.
2022-01-18T10:44+0200
2022-01-18T10:44+0200
2022-01-18T10:44+0200
оранжевый код
сильный ветер
в молдове
молдова
моловата
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Таможенная служба Молдовы информирует о временном приостановлении работы парома в селе Моловата из-за сильного ветра на Днестре. Переправа возобновит сообщение между берегами Днестра, как только это позволят метеоусловия, уточняет источник.Отметим, 17 января Государственная гидрометеослужба объявила "оранжевый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.Предупреждение будет активно с вечера 17 января по 18 января включительно.В указанный период ожидаются усиления порывов северо-западного ветра до 18-23 метров в секунду."Оранжевый" код предполагает, что метеорологические условия представляют реальную опасность. "Ожидаются интенсивные опасные явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам", – сказано на сайте Государственной гидрометеорологической службы.
https://ru.sputnik.md/20220117/moldova-veter-48080552.html
молдова
моловата
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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оранжевый код, сильный ветер, в молдове, молдова, моловата
Паром в селе Моловата приостановил работу
Переправа в селе Моловата временно закрыта из-за сильного ветра. Как только погодные условия изменятся, ее вновь запустят.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Таможенная служба Молдовы информирует о временном приостановлении работы парома в селе Моловата из-за сильного ветра на Днестре.
Переправа возобновит сообщение между берегами Днестра, как только это позволят метеоусловия, уточняет источник.
Отметим, 17 января Государственная гидрометеослужба объявила "оранжевый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.
Предупреждение будет активно с вечера 17 января по 18 января включительно.
В указанный период ожидаются усиления порывов северо-западного ветра до 18-23 метров в секунду.
"Оранжевый" код предполагает, что метеорологические условия представляют реальную опасность. "Ожидаются интенсивные опасные явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам", – сказано на сайте Государственной гидрометеорологической службы.