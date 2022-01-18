Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220118/pas-rasteryannosti-ekonomika-moldova-48086407.html
Мунтян: PAS – в растерянности, они не знают, как спасти экономику Молдовы
Мунтян: PAS – в растерянности, они не знают, как спасти экономику Молдовы
Экс-вице-министр экономики Молдовы Юрий Мунтян проанализировал деятельность ставленников PAS на госдолжностях
2022-01-18T09:00+0200
2022-01-18T09:57+0200
радио
план
молдова
экономика
спасение
отсутствие
pas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/11/48086632_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08bb1de26eaa32e3e8a2586d66541cd4.jpg
Мунтян: PAS - в растерянности, они не знают, как спасти экономику страны
Мунтян: PAS - в растерянности, они не знают, как спасти экономику страны
Состояние молдавской экономики оставляет желать лучшего – национальное хозяйство нашей страны находится на одном из последних мест на европейском континенте по уровню развития. Эксперты МВФ и вовсе прогнозирует в ближайшие 6-7 лет дальнейшее ухудшение жизни народа, его обеднение.Есть ли у ставленников партии власти четкий план восстановления экономики, либо они окончательно растерялись и находятся в прострации? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт, экс-вице-министр экономики республики Юрий Мунтян.По словам Мунтяна, сами руководители и представители этого политического формирования еще до выборов не отрицали, что у них попросту нет четкого, комплексного плана по восстановлению и развитию экономики. Более того, как напомнил собеседник, около месяца назад в эфире одного из частных телеканалов министр экономики Серджиу Гайбу открыто заявил о том, что конкретная экономическая стратегия у правительства отсутствует.Он также отметил, что высказывания вице-премьера Андрея Спыну на недавно прошедшей пресс-конференции, посвященной вопросам энергобезопасности страны, иначе как "позор" оценить невозможно. Собеседник аргументировал это тем, что ответственный чиновник за решение важнейших для страны вопросов начал поиск виновных в том, что случилось с поставками газа и ценообразования на "голубое топливо"."У него виноваты все. Он списывает вину на (главу "Газпрома" Андрея – ред.) Миллера, на предприятие "Молдовагаз", на группу компаний Premier Energy. Должны кабмину в кризисной ситуации и сами граждане, которых призвали исправно платить за потребленный газ даже с учетом значительно взлетевших тарифов", – отметил Мунтян.По убеждению экс-вице-министра экономики, единственная надежда у представителей кабинета министров осталась на граждан страны, которые должны оплачивать в срок возросшие счета за газ, поскольку в противном случае правительство рискует вновь ввергнуть страну в состояние энергетического кризиса.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/11/48086632_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1ad4a7ecdbbc8fe24436e568e42ca1cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
план, молдова, экономика, спасение, отсутствие, pas, аудио

Мунтян: PAS – в растерянности, они не знают, как спасти экономику Молдовы

09:00 18.01.2022 (обновлено: 09:57 18.01.2022)
Радио
Мунтян: PAS - в растерянности, они не знают, как спасти экономику страны
Подписаться на
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Экс-вице-министр экономики Молдовы проанализировал деятельность ставленников партии "Действие и солидарность" (PAS) на различных госдолжностях и озвучил неутешительные для граждан и страны выводы.
Состояние молдавской экономики оставляет желать лучшего – национальное хозяйство нашей страны находится на одном из последних мест на европейском континенте по уровню развития. Эксперты МВФ и вовсе прогнозирует в ближайшие 6-7 лет дальнейшее ухудшение жизни народа, его обеднение.
Есть ли у ставленников партии власти четкий план восстановления экономики, либо они окончательно растерялись и находятся в прострации? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт, экс-вице-министр экономики республики Юрий Мунтян.

"То, что у партии PAS не было плана, было известно с самого начала. Тот набор агитационно-пропагандистских материалов, с которыми эта партия предстала перед гражданами в рамках избирательной кампании 11 июля, явно не был похож на план действий", – сказал собеседник.

По словам Мунтяна, сами руководители и представители этого политического формирования еще до выборов не отрицали, что у них попросту нет четкого, комплексного плана по восстановлению и развитию экономики. Более того, как напомнил собеседник, около месяца назад в эфире одного из частных телеканалов министр экономики Серджиу Гайбу открыто заявил о том, что конкретная экономическая стратегия у правительства отсутствует.

"События последних четырех месяцев в газовом секторе в очередной раз подтверждают, что видение того, как исправить ситуацию, отсутствует. У них есть заоблачная высота ставок для общества, но они не будут достигнуты", – добавил Мунтян.

Он также отметил, что высказывания вице-премьера Андрея Спыну на недавно прошедшей пресс-конференции, посвященной вопросам энергобезопасности страны, иначе как "позор" оценить невозможно. Собеседник аргументировал это тем, что ответственный чиновник за решение важнейших для страны вопросов начал поиск виновных в том, что случилось с поставками газа и ценообразования на "голубое топливо".
"У него виноваты все. Он списывает вину на (главу "Газпрома" Андрея – ред.) Миллера, на предприятие "Молдовагаз", на группу компаний Premier Energy. Должны кабмину в кризисной ситуации и сами граждане, которых призвали исправно платить за потребленный газ даже с учетом значительно взлетевших тарифов", – отметил Мунтян.
По убеждению экс-вице-министра экономики, единственная надежда у представителей кабинета министров осталась на граждан страны, которые должны оплачивать в срок возросшие счета за газ, поскольку в противном случае правительство рискует вновь ввергнуть страну в состояние энергетического кризиса.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:16Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного ветра
09:59Где в Кишиневе 18 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:32"Молдовагаз" обратится за поддержкой к "Газпрому"
09:00Мунтян: PAS – в растерянности, они не знают, как спасти экономику Молдовы
08:45Мир за сутки: рост нефти, противопоказания к вакцинации и ситуация с COVID
08:30Испортит ли газовый вопрос "хороших людей"
08:00Цэрану: что не так с молдавской Фемидой
07:30Огненные всадники на празднике Las Luminarias в Испании
07:00Самый точный прогноз погоды: два дня штормового ветра
00:01Погодные рекорды Молдовы 18 января
ВчераШокирующие и пугающие кадры турне "Цирка ужасов" в Великобритании
ВчераМэр столицы просит власти не переводить школы на онлайн-обучение
ВчераСамые необычные теплые убежища для бездомных котов в Египте
ВчераКурс валют на вторник: доллар и евро отступают
ВчераОт геноцида до "адских санкций": Запад верен себе
ВчераВ России отменили законопроект о QR-кодах
ВчераГазовый кризис в Молдове: кто виноват
ВчераСпыну: ждем от "Газпрома" решение по проблеме с оплатой аванса в январе
ВчераВ мэрии Кишинева объяснили, куда можно выносить новогодние елки
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове