https://ru.sputnik.md/20220118/pas-rasteryannosti-ekonomika-moldova-48086407.html
Мунтян: PAS – в растерянности, они не знают, как спасти экономику Молдовы
Мунтян: PAS – в растерянности, они не знают, как спасти экономику Молдовы
Экс-вице-министр экономики Молдовы Юрий Мунтян проанализировал деятельность ставленников PAS на госдолжностях
2022-01-18T09:00+0200
2022-01-18T09:00+0200
2022-01-18T09:57+0200
радио
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Мунтян: PAS - в растерянности, они не знают, как спасти экономику страны
Мунтян: PAS - в растерянности, они не знают, как спасти экономику страны
Состояние молдавской экономики оставляет желать лучшего – национальное хозяйство нашей страны находится на одном из последних мест на европейском континенте по уровню развития. Эксперты МВФ и вовсе прогнозирует в ближайшие 6-7 лет дальнейшее ухудшение жизни народа, его обеднение.Есть ли у ставленников партии власти четкий план восстановления экономики, либо они окончательно растерялись и находятся в прострации? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт, экс-вице-министр экономики республики Юрий Мунтян.По словам Мунтяна, сами руководители и представители этого политического формирования еще до выборов не отрицали, что у них попросту нет четкого, комплексного плана по восстановлению и развитию экономики. Более того, как напомнил собеседник, около месяца назад в эфире одного из частных телеканалов министр экономики Серджиу Гайбу открыто заявил о том, что конкретная экономическая стратегия у правительства отсутствует.Он также отметил, что высказывания вице-премьера Андрея Спыну на недавно прошедшей пресс-конференции, посвященной вопросам энергобезопасности страны, иначе как "позор" оценить невозможно. Собеседник аргументировал это тем, что ответственный чиновник за решение важнейших для страны вопросов начал поиск виновных в том, что случилось с поставками газа и ценообразования на "голубое топливо"."У него виноваты все. Он списывает вину на (главу "Газпрома" Андрея – ред.) Миллера, на предприятие "Молдовагаз", на группу компаний Premier Energy. Должны кабмину в кризисной ситуации и сами граждане, которых призвали исправно платить за потребленный газ даже с учетом значительно взлетевших тарифов", – отметил Мунтян.По убеждению экс-вице-министра экономики, единственная надежда у представителей кабинета министров осталась на граждан страны, которые должны оплачивать в срок возросшие счета за газ, поскольку в противном случае правительство рискует вновь ввергнуть страну в состояние энергетического кризиса.
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Андрей Петрик
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план, молдова, экономика, спасение, отсутствие, pas, аудио
Мунтян: PAS – в растерянности, они не знают, как спасти экономику Молдовы
09:00 18.01.2022 (обновлено: 09:57 18.01.2022)
Экс-вице-министр экономики Молдовы проанализировал деятельность ставленников партии "Действие и солидарность" (PAS) на различных госдолжностях и озвучил неутешительные для граждан и страны выводы.
Состояние молдавской экономики оставляет желать лучшего – национальное хозяйство нашей страны находится на одном из последних мест на европейском континенте по уровню развития. Эксперты МВФ и вовсе прогнозирует в ближайшие 6-7 лет дальнейшее ухудшение жизни народа, его обеднение.
Есть ли у ставленников партии власти четкий план восстановления экономики, либо они окончательно растерялись и находятся в прострации? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дал экономический эксперт, экс-вице-министр экономики республики Юрий Мунтян.
"То, что у партии PAS не было плана, было известно с самого начала. Тот набор агитационно-пропагандистских материалов, с которыми эта партия предстала перед гражданами в рамках избирательной кампании 11 июля, явно не был похож на план действий", – сказал собеседник.
По словам Мунтяна, сами руководители и представители этого политического формирования еще до выборов не отрицали, что у них попросту нет четкого, комплексного плана по восстановлению и развитию экономики. Более того, как напомнил собеседник, около месяца назад в эфире одного из частных телеканалов министр экономики Серджиу Гайбу открыто заявил о том, что конкретная экономическая стратегия у правительства отсутствует.
"События последних четырех месяцев в газовом секторе в очередной раз подтверждают, что видение того, как исправить ситуацию, отсутствует. У них есть заоблачная высота ставок для общества, но они не будут достигнуты", – добавил Мунтян.
Он также отметил, что высказывания вице-премьера Андрея Спыну на недавно прошедшей пресс-конференции, посвященной вопросам энергобезопасности страны, иначе как "позор" оценить невозможно. Собеседник аргументировал это тем, что ответственный чиновник за решение важнейших для страны вопросов начал поиск виновных в том, что случилось с поставками газа и ценообразования на "голубое топливо".
"У него виноваты все. Он списывает вину на (главу "Газпрома" Андрея – ред.) Миллера, на предприятие "Молдовагаз", на группу компаний Premier Energy. Должны кабмину в кризисной ситуации и сами граждане, которых призвали исправно платить за потребленный газ даже с учетом значительно взлетевших тарифов", – отметил Мунтян.
По убеждению экс-вице-министра экономики, единственная надежда у представителей кабинета министров осталась на граждан страны, которые должны оплачивать в срок возросшие счета за газ, поскольку в противном случае правительство рискует вновь ввергнуть страну в состояние энергетического кризиса.