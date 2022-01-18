https://ru.sputnik.md/20220118/pas-rasteryannosti-ekonomika-moldova-48086407.html

Мунтян: PAS – в растерянности, они не знают, как спасти экономику Молдовы

Мунтян: PAS – в растерянности, они не знают, как спасти экономику Молдовы

Экс-вице-министр экономики Молдовы Юрий Мунтян проанализировал деятельность ставленников PAS на госдолжностях

2022-01-18T09:00+0200

2022-01-18T09:00+0200

2022-01-18T09:57+0200

радио

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Мунтян: PAS - в растерянности, они не знают, как спасти экономику страны Мунтян: PAS - в растерянности, они не знают, как спасти экономику страны

Состояние молдавской экономики оставляет желать лучшего – национальное хозяйство нашей страны находится на одном из последних мест на европейском континенте по уровню развития. Эксперты МВФ и вовсе прогнозирует в ближайшие 6-7 лет дальнейшее ухудшение жизни народа, его обеднение.Есть ли у ставленников партии власти четкий план восстановления экономики, либо они окончательно растерялись и находятся в прострации? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт, экс-вице-министр экономики республики Юрий Мунтян.По словам Мунтяна, сами руководители и представители этого политического формирования еще до выборов не отрицали, что у них попросту нет четкого, комплексного плана по восстановлению и развитию экономики. Более того, как напомнил собеседник, около месяца назад в эфире одного из частных телеканалов министр экономики Серджиу Гайбу открыто заявил о том, что конкретная экономическая стратегия у правительства отсутствует.Он также отметил, что высказывания вице-премьера Андрея Спыну на недавно прошедшей пресс-конференции, посвященной вопросам энергобезопасности страны, иначе как "позор" оценить невозможно. Собеседник аргументировал это тем, что ответственный чиновник за решение важнейших для страны вопросов начал поиск виновных в том, что случилось с поставками газа и ценообразования на "голубое топливо"."У него виноваты все. Он списывает вину на (главу "Газпрома" Андрея – ред.) Миллера, на предприятие "Молдовагаз", на группу компаний Premier Energy. Должны кабмину в кризисной ситуации и сами граждане, которых призвали исправно платить за потребленный газ даже с учетом значительно взлетевших тарифов", – отметил Мунтян.По убеждению экс-вице-министра экономики, единственная надежда у представителей кабинета министров осталась на граждан страны, которые должны оплачивать в срок возросшие счета за газ, поскольку в противном случае правительство рискует вновь ввергнуть страну в состояние энергетического кризиса.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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план, молдова, экономика, спасение, отсутствие, pas, аудио